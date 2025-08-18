एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अब दिग्गज ने एक बड़ा दावा कर दिया है.

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले ही विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमला किया था. उसके बाद से दोनों देशों में तनाव का माहौल था. 26 भारतीय को आंतकियों ने शहीद कर दिया था. वहीं अब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद चल रहा है. भारतीय खिलाड़ी और फैंस का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए. पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और भाजपा के नेता केदार जाधव ने भी बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर ये बोले दिग्गज

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और बीजेपी के नेता केदार जाधव ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि भारतीय टीम को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, जहां तक भारत का सवाल है. मुझे लगता है कि भारत जहां भी खेलेगा, वो हमेशा जीतेगा. लेकिन ये मैच बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए और वो नहीं खेलेंगे. मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं. ऑपरेशन सिन्दूर हिट है और ये सफल है."

#WATCH | Pune: On India to face Pakistan in the Asia Cup 2025, Former Indian Cricketer and BJP leader Kedar Jadhav says, "I think the Indian team should not play at all. As far as India is concerned, I think that wherever India plays, it will always win, but this match should not… pic.twitter.com/M83rUBXJnc — ANI (@ANI) August 17, 2025

ये केवल केदार जाधव ही नहीं है, जो इसका आलोचना कर रहे हैं. इससे पहले भी कई दिग्गजों ने ऐसा बोला है. यहां तक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग में भारती खिलाड़ियों ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से खेलने मना कर दिया था और मैत रद्द हुआ था. उसके बाद संयोग ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच गई. लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपनी बात पर अड़े रहे और सेमीफाइनल मैच भी रद्द हुआ. ऐसे में पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गई थी. हालांकि वो जीत नहीं पाई, साउथ अफ्रीका की चैंपियंस टीम ने बाजी मार दी थी.

कब से शुरू होगा एशिया कप?

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सिकंबर को मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि इस बार एक या दो नहीं बल्कि तीन बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है. दरअसल, पहले ग्रुप स्टेज और फिर सुपर 6 में दोनों टीमें भिड़ सकती हैं. अगर दोनों ही टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं, तो फाइनल में भी दोनों टीम भिड़ सकती हैं.

