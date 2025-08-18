'Add DNA as a Preferred Source'
Twitter
Advertisement
Headlines

Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

जब इंडियन आर्मी के जवानों ने कश्मीरी यूथ के साथ खेला क्रिकेट, वायरल हुआ 44 राष्ट्रीय राइफल्स का वीडियो, आप भी देखें

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

Maha TAIT Result 2025: महा टीएआईटी रिजल्ट mscepune.in पर हुआ जारी, ऐसे करें चेक

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

क्या बदल रही है कांग्रेस? वोटर अधिकार यात्रा की 2 तस्वीरें दे रहीं बड़े संकेत, ये रही अंदर की कहानी

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

Virat Kohli के लिए आज का दिन है बेहद स्पेशल, 17 साल पहले ठोक दिया था 'किंग' बनने का दावा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Asia Cup 2025, India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है. अब दिग्गज ने एक बड़ा दावा कर दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 18, 2025, 07:05 PM IST

एशिया कप 2025 में भारत-पाक मैच को लेकर नहीं थम रहा विवाद, दिग्गज ने टीम इंडिया पर दिया बड़ा बयान

Asia Cup 2025, India vs Pakistan

TRENDING NOW

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले ही विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, पहलगाम आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमला किया था. उसके बाद से दोनों देशों में तनाव का माहौल था. 26 भारतीय को आंतकियों ने शहीद कर दिया था. वहीं अब भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर विवाद चल रहा है. भारतीय खिलाड़ी और फैंस का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मैच नहीं खेलना चाहिए. पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और भाजपा के नेता केदार जाधव ने भी बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर ये बोले दिग्गज

पूर्व भारतीय खिलाड़ी और बीजेपी के नेता केदार जाधव ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि भारतीय टीम को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, जहां तक भारत का सवाल है. मुझे लगता है कि भारत जहां भी खेलेगा, वो हमेशा जीतेगा. लेकिन ये मैच बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए और वो नहीं खेलेंगे. मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं. ऑपरेशन सिन्दूर हिट है और ये सफल है."

ये केवल केदार जाधव ही नहीं है, जो इसका आलोचना कर रहे हैं. इससे पहले भी कई दिग्गजों ने ऐसा बोला है. यहां तक वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स लीग में भारती खिलाड़ियों ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से खेलने मना कर दिया था और मैत रद्द हुआ था. उसके बाद संयोग ऐसा हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल में पहुंच गई. लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपनी बात पर अड़े रहे और सेमीफाइनल मैच भी रद्द हुआ. ऐसे में पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गई थी. हालांकि वो जीत नहीं पाई, साउथ अफ्रीका की चैंपियंस टीम ने बाजी मार दी थी. 

कब से शुरू होगा एशिया कप?

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सिकंबर को मुकाबला खेला जाएगा. हालांकि इस बार एक या दो नहीं बल्कि तीन बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो सकती है. दरअसल, पहले ग्रुप स्टेज और फिर सुपर 6 में दोनों टीमें भिड़ सकती हैं. अगर दोनों ही टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं, तो फाइनल में भी दोनों टीम भिड़ सकती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UP News: ऊपर वाले ने मौत नहीं जिंदगी लिखी थी, जन्म लेते ही कलयुगी मां ने 50 फीट की ऊंचाई से फेंका, जानें पूरा मामला
UP News: ऊपर वाले ने मौत नहीं जिंदगी लिखी थी, जन्म लेते ही कलयुगी मां ने 50 फीट की ऊंचाई से फेंका, जानें पूरा मामला
Rashifal 2 November 2024: धनु और मकर वालों को हो सकती है धनहानि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु और मकर वालों को हो सकती है धनहानि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Noida Property News: नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, सरकार उठा रही ऐसा कदम, जिससे कई लाख रुपये बढ़ेंगे दाम
नोएडा में घर खरीदना होगा महंगा, सरकार के एक कदम से कई लाख रुपये बढ़ेंगे दाम
बैली फैट को कम करना है तो सुबह, दोपहर, शाम अपना लें ये 3 आदतें, एक ही महीने में दिख जाएगा असर
बैली फैट को कम करना है तो सुबह, दोपहर, शाम अपना लें ये 3 आदतें, एक ही महीने में दिख जाएगा असर
Aaj Ka Mausam: नवंबर में भी कम नहीं हो रहा गर्मी का प्रकोप, दिल्ली-NCR सेमत यूपी में अभी ठंडी के लिए करना पड़ेगा इंतजार
Aaj Ka Mausam: नवंबर में भी कम नहीं हो रहा गर्मी का प्रकोप, दिल्ली-NCR सेमत यूपी में अभी ठंडी के लिए करना पड़ेगा इंतजार
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Asia Cup के वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें कहां पर है विराट-रोहित का नाम
Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग
Arjun Tendulkar और Saaniya Chandhok की उम्र में है कितना फासला? सचिन-अंजली जैसा संयोग
अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ
अंबानी या अडानी कौन हैं ज्यादा अमीर? सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा, यहां देखें दोनों की नेटवर्थ
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE