भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी (Champions Trophy) का अहम मैच दुबई में हैं. स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) फिटनेस की वजह से इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, टीम इंडिया को चीयर करने के लिए पेसर खुद दुबई पहुंच गए हैं और उन्हें स्टेडियम में देखा गया है. बुमराह को ग्राउंड पर नहीं देखना फैंस के लिए निराशाजनक तो है, लेकिन उन्हें स्टेडियम में देखकर जरूर दर्शकों को राहत मिली है. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है.

स्टाफ और खिलाड़ियों से की बुमराह ने मुलाकात

भारत और पाकिस्तान (IND Vs PAK) के बीच महामुकाबले से पहले टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए जसप्रीत बुमराह भी पहुंचे हैं. उन्होंने सपोर्ट स्टाफ और टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की है. विराट कोहली के साथ भी कुछ देर तक उन्होंने बात की. बुमराह को ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोट लगी थी जिसके बाद से वह मैदान से दूर हैं. फैंस को उम्मीद है कि आईपीएल में उनकी वापसी हो सकती है. स्टार पेसर पीठ दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं.

Virat Kohli talking with Bumrah at Dubai...!!!



- TWO GOATs OF MODERN ERA. pic.twitter.com/wAW2VVHEhb