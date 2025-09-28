Add DNA as a Preferred Source
IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

वो मशहूर एक्ट्रेस जिसके हंसने पर डायरेक्टर ने जड़ दिया था थप्पड़, रोते-रोते पूरा सीन किया था शूट

IND vs PAK: अजमेर दरगाह में टीम इंडिया के लिए हुई स्पेशल दुआ, तो कहीं हुई पाठ-पूजा; वीडियो हुई वायरल

चाय की चुस्की संग नैना मोर की ये किताब ‘टी कप्स एंड टर्निंग पॉइंट्स’ पढ़ें, जिंदगी जीने का एक नया नजरिया मिल जाएगा

दुर्गा पूजा में मांस-मछली क्यों खाते हैं बंगाली? जानें नवरात्रि व्रत से कैसे अलग है ये परंपरा

तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं आप? तो दिल के लिए खतरे की घंटी, आज ही हो जाएं सतर्क!

Digital Habits Vs Heart Health: आपका स्मार्टफोन बिगाड़ रहा है दिल की धड़कन, जानें कैसे

Crime News: चिकन खाने की जिद बनी मौत की वजह, मां ने 7 साल के मासूम को पीट-पीटकर मार डाला

BCCI New President: कौन है Mithun Manhas? जो बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी

BCCI महिला टीम इंडिया का सिलेक्शन करने वाली टीम का किया ऐलान, चैयरमैन से लेकर चीफ सिलेक्टर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

IND vs PAK Boycott: एशिया कप 2025 फाइनल से पहले पाकिस्तान के खिलाफ मैच को फैंस ने बॉयकॉट करने की मांग की है. सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले को याद किया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 28, 2025, 07:07 PM IST

IND vs PAK Boycott: फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर छिड़ी भारत-पाकिस्तान मैच बॉयकॉट की जंग, फैंस ने याद किया पहलगाम

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर फैंस ने मुकाबले को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है. फैंस सोशल मीडिया पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले को याद कर रहे हैं और पोस्ट डाल रहे हैं. हालांकि टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मुकाबला खेला गया था, जिससे पहले फैंस की ऐसी मांग उठी थी. उसके बाद 21 सितंबर को हुए मैच में भी ऐसा देखा गया. वहीं अब फैंस फाइनस से पहले मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं. आप यहां फैंस के रिएक्शन देख सकते हैं. 

फैंस ने की भारत-पाकिस्तान फाइनल बॉयकॉट की मांग

एशिया कप 2025 फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर फैंस बीसीसीआई को खरी-खोटी सुना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा आज फिर मैं भारत-पाकिस्तान मैच नहीं देखूंगा. मेरी सिर्फ एक मैच की देशभक्ति नहीं है साथियों. दूसरे ने लिखा, 24 माँ बहनों के माथे से पोंछ दी गई सिंदूर का थोड़ा तो लिहाज़ कर लेते…. 

तीसरे ने लिखा आज रविवार की छुट्टी से पहले 22 अप्रैल का मंगलवार याद कर लेना. इतना ही नहीं फैंस ने जय शाह की वीडियो शेयर की और उनपर भी अपनी भड़ास निकाली है. हालांकि एक फैन ने तो 26-11 की एक तस्वीर और पाकिस्तान के साहिबजादा की एक तस्वीर शेयर कर दी. 

एक यूजर ने लिखा कि आंतक और क्रिकेट एक साथ नहीं हो सकता. वहीं एक ने लिखा, 24 मां बहनों के माथे से पोंछ दी गई सिंदूर को थोड़ा लिहाज करो. एक ने लिखा, मैं साफ-साफ बता दूं कि बीसीसीआई को सिर्फ पैसा चाहिए. इसलिए मैं मैच देखूंगा. एक ने लिखा, कभी नहीं भूलेंगे और कभी नहीं माफ करेंगे. इसी तरह से लगातार फैंस ने सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन दिए हैं.  

यहां देखें रिएक्शन

