IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

IND vs PAK: 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त में मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की नौटंकी लगातार जारी है. पाकिस्तान को टूर्नामेंट में अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के बहिष्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. दरअसल पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम से 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार करने को कहा था.

ICC की तरफ कोई निर्देश नहीं मिला

अब इस बारे में BCCI सैकिया ने कहा कि अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बीसीसीआई को इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है. दरअसल कल यानी कि 5 जनवरी को महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल था इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू ने खिताब अपने नाम किया है. आरसीबी के जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में सैकिया ने कहा कि 'बोर्ड तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचों के लिए पांच वेन्यू- कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई को चुना गया है.'

कौन खेलेगा कौन नहीं ये आईसीसी तय करेगा

उन्होंने कहा है 'इन सभी वेन्यू पर हम मैच होस्ट करने के लिए तैयार है सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच में पाकिस्तान की भागीदारी पर फैसला पूरी तरह ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निर्भर करेगा.' सैकिया बताते हैं कि इस टूर्नामेंट का पहला मैच और उद्घाटन समारोह निश्चित समय पर होगा. देवजीत सैकिया ने कहा, 'कौन खेलेगा और कौन नहीं, यह ICC और संबंधित देश तय करेंगे. जब तक ICC कोई सूचना नहीं देता, हम कुछ नहीं कह सकते.'

ये रही भारतीय टीम



सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती

