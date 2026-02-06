FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यूपी में खरीदना चाहते है प्रॉपर्टी, अब बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगी रजिस्ट्री, जानें क्या है योगी सरकार का नया नियम

यूपी में खरीदना चाहते है प्रॉपर्टी, अब बिना इस डॉक्यूमेंट के नहीं होगी रजिस्ट्री, जानें क्या है योगी सरकार का नया नियम

Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'परीक्षा पे चर्चा', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?

पीएम मोदी आज देशभर के विद्यार्थियों से करेंगे 'Pariksha Pe Charcha', कब और कहां होगा लाइव प्रसारण?

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

IND vs PAK: 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त में मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला खेलने से लगातार मना कर रहा है. अब इस मामले पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का बयान सामने आया है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 06, 2026, 07:41 AM IST

IND vs PAK: T20 वर्ल्ड कप में भारत-PAK मैच को लेकर असमंजस, BCCI का नया बयान आया सामने

IND vs PAK

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs PAK:  7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त में मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की नौटंकी लगातार जारी है. पाकिस्तान को टूर्नामेंट में अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच के बहिष्कार को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. दरअसल पाकिस्तान सरकार ने अपनी टीम से 15 फरवरी को होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार करने को कहा था. 

ICC की तरफ कोई निर्देश नहीं मिला

अब इस बारे में BCCI सैकिया ने कहा कि अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की ओर से बीसीसीआई को इस संबंध में कोई आधिकारिक निर्देश नहीं मिला है. दरअसल कल यानी कि 5 जनवरी को महिला प्रीमियर लीग 2026 का फाइनल था इस बार भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू ने खिताब अपने नाम किया है. आरसीबी के जीतने के बाद मीडिया से बातचीत में सैकिया ने कहा कि 'बोर्ड तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के भारत में होने वाले मैचों के लिए पांच वेन्यू- कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और चेन्नई को चुना गया है.'

कौन खेलेगा कौन नहीं ये आईसीसी तय करेगा

उन्होंने कहा है 'इन सभी वेन्यू पर हम मैच होस्ट करने के लिए तैयार है सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है. भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच में पाकिस्तान की भागीदारी पर फैसला पूरी तरह ICC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर निर्भर करेगा.' सैकिया बताते हैं कि इस टूर्नामेंट का पहला मैच और उद्घाटन समारोह निश्चित समय पर होगा. देवजीत सैकिया ने कहा, 'कौन खेलेगा और कौन नहीं, यह ICC और संबंधित देश तय करेंगे. जब तक ICC कोई सूचना नहीं देता, हम कुछ नहीं कह सकते.' 

ये रही भारतीय टीम


सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..
35 साल पुराना वो गाना जिसमें नाचते-नाचते एक्ट्रेस के पैरों से बहने लगा था खून, गहरे छाले के बाद भी हसीना ने नहीं रोकी शूटिंग..
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 5 गेंदबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
WPL Winners List: RCB ने दूसरी बार जीता डब्ल्यूपीएल का खिताब, देखें किन टीमों ने जीती महिला प्रीमियर लीग की ट्रॉफी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
22 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर 4 साल में बना दी 600 करोड़ की कंपनी
MORE
Advertisement
धर्म
Aaj ka Rashifal: आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आज का दिन किन राशियों के लिए बनेगा टर्निंग पॉइंट? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
इन तारीखों पर जन्मे लोग प्यार में होते हैं सबसे ज्यादा एग्रेसिव, भावनात्मक ठेस लगते ही होते हैं बेकाबू
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
Horoscope 2 February: कैसा रहेगा आपका दिन, आज के राशिफल से जानें धन, करियर और सेहत का हाल
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
MORE
Advertisement