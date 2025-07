Asia Cup 2025 को लेकर BCCI और PCB जल्द लेंगे फैसला, सामने आया ताजा अपडेट

एशिया कप 2025 को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है. दरअसल, एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के टीमें एक-दूसरे से भिड़ंगे. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो गए हैं, जिसके वजह से एशिया कप 2025 एक बड़ा मुद्दा मना हुआ है. लेकिन एक अपडेट आया है कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान के बीच फैसला किया जाएगा. यानी ICC एनुअल जनरल मीटिंग में बीसीसीआई और पीसीबी शामिल होंगी. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

भारत-पाकिस्तान मैच पर जल्द होगा फैसला

एशियाई क्रिकेट परिषद में एशिया कप आता है. लेकिन इस टूर्नामेंट के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होनी है. इस टूर्नामेंट का आयोजन सितंबर 2025 में आयोजित होना है. इस इवेंट की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है. हालांकि बीसीसीआई और पीबीसी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में मीटिंग होगी, जो 17-20 जुलाई के बीच होगी.

Asia Cup 2025 is Happening. New Promo Released by Sony Sports.



- 5 Captains in One Frame.@rashidkhan_19 #AsiaCup2025 pic.twitter.com/aYdIh36Dt9