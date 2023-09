IND vs PAK: 'डर क्यों रहे हो' एशिया कप में पाकिस्तान की भारत को चेतावनी

डीएनए हिंदी: भारतीय टीम ने एशिया कप 2023 के सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर लिया है. टीम ने ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में नेपाल को 10 विकेट से हराकर जीत हासिल की. पाकिस्तान ने इससे पहले भारत के खिलाफ ड्ऱॉ और नेपाल के खिलाफ शानदार जीत हासिल कर सुपर फोर में जगह बना ली थी. अब दोनों टीमें 10 सितंबर को सुपर 4 में आमने सामने होंगी. इस मुकाबले के लिए एक बार फिर से फैंस के बीच रोमांच बन गया है. दोनों टीमें जब ग्रुप स्टेज में आमने सामने हुई थीं को मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था. इस बार भी जहां मैच होने जा रहा है वहां बारिश की संभावना है. इस बात से नाराज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने एसीसी और जय शाह के फैसले पर सवाल खड़े किए और भारतीय टीम को भी डरपोक कह दिया.

आपको बता दें कि जब एशिया कप 2023 का शेड्यूल जारी किया गया था तो सुपर 4 के सभी मैचों की मेजबानी हम्बमटोटा का ग्राउंड करने वाला था. लेकिन अब वेन्यू में बदलाव किया गया है और भारत के सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ने एसीसी और जय शाह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया और भारती टीम पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "बीसीसीआई ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला सुपर फोर का मुकाबला अब कोलंबो में खेला जाएगा."

BCCI/ACC informed PCB today that they had decided to shift next India-Pak match from Colombo to Hambantota because of rain forecasts. Within one hour they changed their mind and announced Colombo as the venue. What’s going on? Is India afraid to play and lose to Pakistan ? Look… pic.twitter.com/8LXJnzoXNf