IND vs PAK: अभिषेक-गिल की धुलाई से बौखलाए पाकिस्तानी खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाजों से भिड़े शाहीन-रऊफ

Abhishek and Gill Fight with Pakistani Players: एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भिड़ गए.

एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 172 रनों का लक्ष्य दिया था. लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही विस्फोटक अंदाज अपना लिया और 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी कर ली. इस दौरान गिल और अभिषेक से पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ भिड़ गए, जो सोशल मीडिया पर तूल पकड़ चुका है.

