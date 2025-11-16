Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती

Aakash Chopra on Pakistani PM: भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शहबाज शरीफ के मजे ले लिए और उनकी घोर बेइज्जती कर दी है.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती दोनों मुकाबले पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है और सीरीज को 2-0 से जीत ली है. हालांकि अभी तीसरा मुकाबला खेला जाना है. लेकिन सीरीज जीतते ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी क्रिकेट टीम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की. लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शहबाज शरीफ के मजे ले लिए. आइए जानते हैं कि आकाश ने कैसे शहबाज शरीफ के मजे लिए हैं.

शहबाद शरीफ ने किया था पोस्ट

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, "मैं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर अपनी राष्ट्रीय टीम को बधाई देता हूं और मैं पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की उनके महान प्रयासों के लिए सराहना करता हूं. ये क्रिकेट की एकजुट भावना का अद्भुत प्रदर्शन था. श्रीलंकाई खिलाड़ियों और प्रबंधन को मेरा विशेष धन्यवाद. उनकी भागीदारी एक बार फिर हमारे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता को दर्शाती है."

आकाश ने की पाकिस्तानी पीएम की घोर बेइज्जती

आकाश चोपड़ा ने शहबाज शरीफ के पोस्ट पर लिखा, "द्विपक्षीय सीरीज जीतना ही आपका एकमात्र सहारा होता है." आकाश ने सिर्फ एक लाइन अपने एक्स पर लिखा और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है. आकाश ने अपनी एक लाइन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती कर दी है.

ऐसी रही पाकिस्तान-श्रीलंका की सीरीज

पाकिस्तान में बम विस्फोट होने के बाद भी श्रीलंका ने पाकिस्तान में रहकर सीरीज पूरी खेलने का मन बनाया है. पाकिस्तान ने भी श्रीलंकाई टीम को पूरी सुरक्षा दी. उनके के लिए पुलिस से लेकर रेंजर्स और सैनिक तक सभी लगा दिए. वहीं पाकिस्तान ने पहला मैच 6 रनों से अपने नाम किया था और फिर दूसरा मैच 8 विकेट से जीत लिया. बाबर आजम ने इस मैच में शतक भी ठोका था. वहीं अब 16 नवंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाना है. हालांकि सीरीज पहले ही पाकिस्तान अपने नाम कर चुकी है.

