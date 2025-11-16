FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया

IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया

Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती

Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर

Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?

Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती

Aakash Chopra on Pakistani PM: भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शहबाज शरीफ के मजे ले लिए और उनकी घोर बेइज्जती कर दी है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 16, 2025, 01:47 PM IST

Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती

Aakash Chopra on PM Shahbaz Sharif

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती दोनों मुकाबले पाकिस्तान ने अपने नाम कर लिया है और सीरीज को 2-0 से जीत ली है. हालांकि अभी तीसरा मुकाबला खेला जाना है. लेकिन सीरीज जीतते ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी क्रिकेट टीम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की. लेकिन भारत के पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने शहबाज शरीफ के मजे ले लिए. आइए जानते हैं कि आकाश ने कैसे शहबाज शरीफ के मजे लिए हैं. 

शहबाद शरीफ ने किया था पोस्ट

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, "मैं श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर अपनी राष्ट्रीय टीम को बधाई देता हूं और मैं पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम की उनके महान प्रयासों के लिए सराहना करता हूं. ये क्रिकेट की एकजुट भावना का अद्भुत प्रदर्शन था. श्रीलंकाई खिलाड़ियों और प्रबंधन को मेरा विशेष धन्यवाद. उनकी भागीदारी एक बार फिर हमारे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता को दर्शाती है."

आकाश ने की पाकिस्तानी पीएम की घोर बेइज्जती

आकाश चोपड़ा ने शहबाज शरीफ के पोस्ट पर लिखा, "द्विपक्षीय सीरीज जीतना ही आपका एकमात्र सहारा होता है." आकाश ने सिर्फ एक लाइन अपने एक्स पर लिखा और पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई है. आकाश ने अपनी एक लाइन से पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती कर दी है. 

ऐसी रही पाकिस्तान-श्रीलंका की सीरीज

पाकिस्तान में बम विस्फोट होने के बाद भी श्रीलंका ने पाकिस्तान में रहकर सीरीज पूरी खेलने का मन बनाया है. पाकिस्तान ने भी श्रीलंकाई टीम को पूरी सुरक्षा दी. उनके के लिए पुलिस से लेकर रेंजर्स और सैनिक तक सभी लगा दिए. वहीं पाकिस्तान ने पहला मैच 6 रनों से अपने नाम किया था और फिर दूसरा मैच 8 विकेट से जीत लिया. बाबर आजम ने इस मैच में शतक भी ठोका था. वहीं अब 16 नवंबर को तीसरा मुकाबला खेला जाना है. हालांकि सीरीज पहले ही पाकिस्तान अपने नाम कर चुकी है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
IND vs SA 1st Test Highlights: खुद के गड्ढे में गिरी टीम इंडिया, 124 रन का टारगेट बना पहाड़; अफ्रीका ने 30 रनों से हराया
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
Aakash Chopra ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के लिए मजे, कर दी घोर बेइज्जती
IND vs SA: कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए Shubman Gill, हॉस्पिटल में भर्ती हुए भारतीय कप्तान; जानें पूरा मामला
IND vs SA: कोलकाता टेस्ट से बाहर हुए Shubman Gill, हॉस्पिटल में भर्ती हुए भारतीय कप्तान; जानें पूरा मामला
IPL 2026 Auction and Venue: कब और कहां होगी आईपीएल नीलामी? BCCI ने तारीख और वेन्यू का किया ऐलान
IPL 2026 Auction and Venue: कब और कहां होगी आईपीएल नीलामी? BCCI ने तारीख और वेन्यू का किया ऐलान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
यूपी का ये शहर बना साइबेरियन पक्षियों का हनीमून डेस्टिनेशन? नवंबर से फरवरी के बीच आते हैं भारत
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
इस मुगल शहजादी की देन है दिल्ली का चांदनी चौक, कभी बीच बाजर से बहा करती थी नहर
Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?
Aluminium Foil Hacks: तो इसलिए अपनी बालकनी में एल्युमिनियम फॉयल रख रहे हैं लोग, आपने आजमाया क्या ये वायरल ट्रिक?
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE