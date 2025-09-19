IND vs OMAN Live Score: शाह फैसल की गेंद नहीं पढ़ पाए शुभमन गिल, 5 रन पर हुए क्लीन बोल्ड

IND vs OMAN Live Score: एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.

एशिया कप 2025 का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत और ओमान के बीच खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया अब तक टूर्नामेंट में विजय रही है. ओमान के खिलाफ भी टीम इंडिया की जीत पक्की नजर आ रही है. इस मैच के लाइप अपडेट्स के आप हमारे साथ बने रह सकते हैं.

यहां पढ़ें लाइव अपडेट्स

भारत को लगा पहला झटका

टीम इंडिया को पहला झटका पारी के दूसरे ओवर में लग गया है. शुभमन गिल केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं. उन्हें शाह फैसल ने इनस्विंग बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया है.

भारत की पारी शुरू

टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए उतर गए हैं. शकील अहमद पहला ओवर फेंक रहे हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव.

ओमान- आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव और जितेन रामानंदी.

भारत ने जीता टॉस

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाज करने का फैसला लिया है. हालांकि सूर्या ने प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं. वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को मौका दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.