IND vs NZ: विराट-रोहित के साथ खेलेंगे Ayush Badoni, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में मिला मौका, जानिए क्यों

IND vs NZ: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में पसली में चोट लगने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से वह बाहर हो गए हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 12, 2026, 02:09 PM IST

IND vs NZ: विराट-रोहित के साथ खेलेंगे Ayush Badoni, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में मिला मौका, जानिए क्यों

IND vs NZ

IND vs NZ: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में पसली में चोट लगने के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से वह बाहर हो गए हैं. इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने 5 ओवर में 27 रन दिए और न्यूजीलैंड की पारी के बीच में ही मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद वह फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे. हालांकि बाद में वह 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. बता दें कि अब इस दौरे में वाशिंगटन सुंदर की जगह युवा खिलाड़ी आयुष बडोनी नजर आएंगे. 

रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल

आयुष बडोनी को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. बीसीसीआई ने पोस्ट शेयर कर इस बात की जानदारी दी है. बडोनी दूसरे वनडे के वेन्यू राजकोट में टीम के साथ जुड़ेंगे. आयुष बडोनी ने अबतक 21 फर्स्ट क्लास मैच में 1681 रन बनाए हैं. उनके नाम 4 शतक औऱ 7 अर्धशतक दर्ज है. लिस्ट ए में उनके नाम 693 रन दर्ज हैं, जहां उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक ठोके हैं.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए भारत की अपडेट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रवींद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), आयुष बडोनी 

