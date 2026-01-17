IND vs NZ: तीसरे वनडे से पहले महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट कोहली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल; देखें Video

Virat Kohli Mahakal Mandir Video: विराट कोहली इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए इंदौर शहर में हैं, जहां वो महाकाल की भक्ति में लीन दिखे हैं. पिछले कुछ सालों से विराट आध्यात्मिक जुड़ाव काफी गहरा हुआ है.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. विराट कोहली इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए इंदौर शहर में हैं, जहां वो महाकाल की भक्ति में लीन दिखे हैं. पिछले कुछ सालों से विराट आध्यात्मिक जुड़ाव काफी गहरा हुआ है. अक्सर वो किसी न किसी भगवान के दर्शन कै लिए जाया करते हैं. न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे से पहले अब वो महाकाल के मंदिर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सुबह 4 बजे भस्म आरती में हिस्सा लिया. विराट के साथ उनके साथी खिलाड़ी कुलदीप यादव और कोच टी दिलीप भी नजर आए हैं. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

सुबह 4 बजे महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट

विराट कोहली ने कुलदीप यादव और फील्डिंग कोच टी दिलीप के साथ तड़के सुबह 4 बजे उज्जैन के प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. विराट और कुलदीप ने भस्म आरती में हिस्सा लिया और करीद दो घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भगवान के दर्शन लिए. वीडियो में आप देख सकते हैं कि पूजारी विराट के माथे पर चंदन का तिलक लगा रहे हैं और विराट महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं.

#WATCH | Madhya Pradesh | Former Indian Captain and Star Cricketer Virat Kohli, along with Kuldeep Yadav, offered prayers at Shree Mahakaleshwar Temple in Ujjain. pic.twitter.com/GirLTB7j6I — ANI (@ANI) January 16, 2026

लगाए महाकाल के नारे

विराट कोहली और कुलदीप यादव ने महाकाल के दर्शन लिए हैं. लेकिन मंदिर से बाहर निकलते वक्त विराट कोहली ने महाकाल के नारे भी लगाए. विराट ने मीडिया के अभिवादन पर जय श्री महाकाल कहा, जो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

मैदान पर कब नजर आएंगे विराट?

विराट कोहली ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है. उसके बाद वो सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलते हैं. ऐसे में अब वो कल यानी रविवार 18 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि उसके बाद विराट कोहली को टीम इंडिया की जर्सी में देखने के लिए काफी लंबा इंतजार करना होगा. क्योंकि लगभग 7 महीने तक कोई भी वनडे मुकाबला नहीं है. टीम इंडिया जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां टीम वनडे सीरीज खेलेगी. लेकिन इससे पहले विराट आईपीएल 2026 में नजर आएंगे.

