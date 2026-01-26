टी20 वर्ल्ड कप से पहले Tilak Varma की फिटनेस पर आया अपडेट, न्यूजीलैंड सीरीज से पूरी तरह हुए बाहर

Tilak Varma Injury Updates: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. तिलक वर्मा की न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो मैचों में वापसी होनी थी.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. तिलक वर्मा की न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो मैचों में वापसी होनी थी. लेकिन अभी तक तिलक पूरी तरह फिट नहीं है, जिसकी वजह से वो न्यूजीलैंड सीरीज से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या तिलक वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं? क्योंकि तिलक टीम इंडिया के लिए नंबर-3 पर बैटिंग करते हैं और अपनी भुमिका को जिम्मनेदारी से निभाते हैं. आइए जानते हैं कि तिलक वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं.

भारत के तीसरे नंबर के भरोसेमंद खिलाड़ी तिलक वर्मा अभी पूरी तरह से मैच फिट नहीं हुए हैं, जिससे उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की सीरीज के विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में होने वाले आखिरी दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए टीम से बाहर रखा गया है. पेट की सर्जरी से उबर रहे तिलक बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हैं. उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो मैच के लिए टीम में शामिल होने की उम्मीद थी. लेकिन उनकी जगह शामिल किए गए श्रेयस अय्यर को टीम के साथ बने रहने के लिए कहा गया है.

🚨 News 🚨



Tilak Varma will not be available for the final two T20Is of the ongoing @IDFCFirstBank 5️⃣-match T20I series.



Shreyas Iyer to continue as part of #TeamIndia squad.



Details 🔽 | #INDvNZ https://t.co/OV3hvQPQgk — BCCI (@BCCI) January 26, 2026

बीसीसीआई ने तिलक की फिटनेस पर दिया अपडेट

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने एक रिलीज में कहा, "भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है और बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पूरी तरह से मैच फिट होने में और समय लगेगा और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही पांच मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे."

रिलीज में आगे कहा गया, "तिलक आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अभ्यास मैच से पहले 3 फरवरी को पूरी तरह से मैच फिट होने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे. पुरुष चयन समिति ने सिफारिश की है कि श्रेयस अय्यर बाकी मैच के लिए तिलक वर्मा की जगह टीम में बने रहेंगे."

न्यूजीलैंड सीरीज में बचे हुए दो मैचों के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.

