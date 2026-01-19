FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
क्रिकेट

IND vs NZ T20I Schedule: कब शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज? जानिए कैसा है पूरा शेड्यूल

IND vs NZ T20I Schedule: भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज कब शुरू होगी और इसका पूरा शेड्यूल क्या है. यहां आपको टी20 सीरीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 19, 2026, 08:38 PM IST

IND vs NZ T20I Schedule

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. कीवी टीम ने पहले ही तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिया है. ऐसे में अब भारत की टी20 टीम वनडे सीरीज का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का निराशजनक प्रदर्शन रहा. लेकिन अब देखना ये है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है और वो वनडे की हार का बदला ले पाएगी या नहीं. आइए जानते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज कब शुरू होगी और इसका पूरा शेड्यूल क्या है. 

कब शुरू होगी भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होने वाला है. आखिरी वनडे 18 जनवरी को खेला गया था, जिसके तीन दिन के बाद टी20 सीरीज की शुरुआत होगी. पहले टी20 21 जनवरी, दूसरी टी20 23 जनवरी, तीसरा टी20 25 जनवरी, चौथा टी20 28 जनवरी और पांचवां टी20 31 जनवरी को खेला जाएगा. उसके बाद 7 फरवरी से वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है. ऐसे में सीरीज के बाद खिलाड़ियों को आराम का भी समय मिल जाएगा. 

कहां बजे खेले जाएंगे टी20 सीरीज के मुकाबल?

भारत और न्यूजीलैंड के सभी पांचों में अलग-अलग वेन्यू पर करवाए जाएंगे. पहला मैच नागपुर में खेला जाएगा. दूसरी टी20 मुकाबला रायपुर में होगा. तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी में होगा. चौथा मैच विशाखापट्टनम में होगा और पांचवां मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा. 

  • IND vs NZ 1st T20- 21 जनवरी- नागपुर (
  • IND vs NZ 2nd T20- 23 जनवरी- रायपुर
  • IND vs NZ 3rd T20- 25 जनवरी- गुवाहाटी
  • IND vs NZ 4th T20- 28 जनवरी- विशाखापट्टनम
  • IND vs NZ 5th T20- 31 जनवरी- तिरुवनंतपुरम

कितने बजे से खेली जाएगी टी20 सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा. वहीं इसके टॉस 6.30 बजे होंगे. 

न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल (उपकप्तान), जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

