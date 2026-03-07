FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

US-Israel-Iran War: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, होर्मुज में तेल टैंकर को उड़ाया... जानें US-ईरान युद्ध के 5 बड़े अपडेट्स

US-Israel-Iran War: दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, होर्मुज में तेल टैंकर को उड़ाया... जानें US-ईरान युद्ध के 5 बड़े अपडेट्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

Women’s Day: इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार

इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में ग्लोबल स्टार्स अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. इस दौरान इंटरनेशनल स्टार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस करेगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 07, 2026, 05:03 PM IST

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है. रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस खिताबी मुकाबले से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगेगा. टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में ग्लोबल स्टार्स अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. इस दौरान इंटरनेशनल स्टार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस करेगा. आईसीस ने फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्मर की लिस्ट जारी की है. आइए जानते हैं कि फाइनल से पहले कौनसे स्टार्स अपना जलवा बिखेरने वाले हैं. 

आईसीसी ने जारी की परफॉर्मर लिस्ट

आईसीसी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "मंच बड़ा होता जा रहा है, फाइनल से पहले समापन समारोह में ग्लोबल सुपरस्टार रिकी मार्टिन के साथ संगीत आइकन सुखबीर और फाल्गुनी पाठक भी शामिल होंगे. वैश्विक हिट्स और देसी गानों के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि ये दिग्गज कलाकार क्रिकेट की सबसे बड़ी रात को रोशन करेंगे. ग्रैंड फिनाले का रोमांच महसूस करें."

कौनसे कलाकार करेंगे परफॉर्म?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होगा, जहां हजारों की भीड़ लगेगी और कई दिग्गज कलाकार परफॉर्म करेंगे. आईसीसी ने परफॉर्मर की लिस्ट जारी की है. फाइनल से पहले इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिकी मार्टिन परफॉर्म करेंगे. इसके अलावा भारतीय सिंगर सुखबीर और फाल्गुनी पाठक भी परफॉर्म करेंगी. 

कितने बजे से शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित होगा. ये मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाना है. लेकिन इससे पहले 5.30 बजे से क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा. इस दौरान सभी परफॉर्मर परफॉर्म करेंगे और दर्शकों को एंटरनटेन करेंगे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी
Women’s Day: इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार
इस दिन पूरी दुनिया करती है महिलाओं को सलाम, कहीं आंदोलन तो कहीं सम्मान और फ्री लीव देकर जताते हैं प्यार
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training 
4 मिनट का पावरफुल वर्कआउट, फास्ट रिजल्ट चाहिए तो ऐसे करें Tabata Training
MORE
Advertisement
धर्म
Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
रंग पंचमी पर कर लिए ये अचूक उपाय तो खुशियों से भर जाएगा वैवाहिक जीवन, सफलता चूमेगी कदम
Papamochani Ekadashi 2026: मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
मार्च में इस दिन रखा जाएगा पापमोचनी एकादशी व्रत, जानें इस व्रत की तारीख का शुभ मुहूर्त से लेकर महत्व
Meen Sankranti 2026: किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
किस दिन है मीन संक्रांति, जानें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 6 March: मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह राशि वालों को होगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Surya Nakshatra Gochar 2026: इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
इस माह 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे सूर्यदेव, 4 राशियों के जातकों को होगा लाभ
MORE
Advertisement