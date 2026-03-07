T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: फाइनल से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का, टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में जलवा बिखेरेंगे ग्लोबल स्टार्स

T20 World Cup 2026 Closing Ceremony: टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में ग्लोबल स्टार्स अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. इस दौरान इंटरनेशनल स्टार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस करेगा.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है. रविवार 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस खिताबी मुकाबले से पहले एंटरटेनमेंट का तड़का भी लगेगा. टी20 वर्ल्ड कप क्लोजिंग सेरेमनी में ग्लोबल स्टार्स अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. इस दौरान इंटरनेशनल स्टार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस करेगा. आईसीस ने फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्मर की लिस्ट जारी की है. आइए जानते हैं कि फाइनल से पहले कौनसे स्टार्स अपना जलवा बिखेरने वाले हैं.

आईसीसी ने जारी की परफॉर्मर लिस्ट

आईसीसी ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "मंच बड़ा होता जा रहा है, फाइनल से पहले समापन समारोह में ग्लोबल सुपरस्टार रिकी मार्टिन के साथ संगीत आइकन सुखबीर और फाल्गुनी पाठक भी शामिल होंगे. वैश्विक हिट्स और देसी गानों के लिए तैयार हो जाइए. क्योंकि ये दिग्गज कलाकार क्रिकेट की सबसे बड़ी रात को रोशन करेंगे. ग्रैंड फिनाले का रोमांच महसूस करें."

कौनसे कलाकार करेंगे परफॉर्म?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम होगा, जहां हजारों की भीड़ लगेगी और कई दिग्गज कलाकार परफॉर्म करेंगे. आईसीसी ने परफॉर्मर की लिस्ट जारी की है. फाइनल से पहले इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिकी मार्टिन परफॉर्म करेंगे. इसके अलावा भारतीय सिंगर सुखबीर और फाल्गुनी पाठक भी परफॉर्म करेंगी.

कितने बजे से शुरू होगी क्लोजिंग सेरेमनी?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले से पहले क्लोजिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित होगा. ये मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाना है. लेकिन इससे पहले 5.30 बजे से क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन होगा. इस दौरान सभी परफॉर्मर परफॉर्म करेंगे और दर्शकों को एंटरनटेन करेंगे.

