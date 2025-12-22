Suryakumar Yadav ने निकाला खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता, न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खेलेंगे घरेलू क्रिकेट

Suryakumar Yadav: टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुए है. लेकिन उन्होंने खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता निकाल लिया है.

भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज को टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया और एक मैच रद्द हो गया था. लेकिन इस सीरीज में टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव काफी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बना हुए है. लेकिन उन्होंने खराब फॉर्म से बाहर आने का रास्ता निकाल लिया है. क्योंकि सूर्या को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेलना है और उनका फॉर्म में रहना पूरे भारत के लिए अहम बन गया है. ऐसे में अब वो घरेलू क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे सूर्या

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे विजय हजारे ट्रॉफी के 2 मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे. इन खिलाड़ियों ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को 6 और 8 जनवरी को होने वाले मुकाबलों के लिए अपनी उपलब्धता की जानकारी दी है. मुंबई की टीम 24 दिसंबर को जयपुर में सिक्किम के खिलाफ अपना पहला लीग मैच खेलेगी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबला खेलेंगे. इसके बाद 8 जनवरी को भी दोनों खिलाड़ी पंजाब के विरुद्ध मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे.

बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट में ज्यादा भागीदारी पर जोर दिया है. चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर इस बात पर जोर दे चुके हैं कि जब भी इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शेड्यूल अनुमति दे, तो उन्हें घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलना चाहिए.

ऐसे में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध हालिया टी20 सीरीज में खेले खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो मैच खेलने का निर्देश दिया गया है. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 11-18 जनवरी के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगी. इसके बाद 21-31 जनवरी के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज का आयोजन होगा. न्यूजीलैंड के विरुद्ध टी20 सीरीज के बीच भारतीय खिलाड़ियों को करीब एक महीने का ब्रेक मिलेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 का अभियान शुरू करेगी.

टूर्नामेंट में मुंबई के पहले दो मैच 24 दिसंबर को सिक्किम और 26 दिसंबर को उत्तराखंड के खिलाफ हैं. ये दोनों मैच जयपुर में खेले जाएंगे. रोहित और मुंबई के कप्तान शार्दुल के सोमवार को जयपुर पहुंचने और अगले दिन प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने की उम्मीद है.

