Suryakumar Yadav PC: टी20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने की प्रेस कॉनफ्रेंस, वर्ल्ड कप को लेकर की बातचीत

Suryakumar Yadav PC: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉनफ्रेंस की है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को नागपुर में खेला जाएगा. लेकिन इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉनफ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन लेकर बातचीत की है. तिलक वर्मा के रिप्लेसमेंट में ईशान किशन को टीम में शामिल किया गया है. तिलक के पेट का ऑपरेशन हुआ है, जिसके चलते वो मैदान से बाहर चल रहे हैं. वहीं श्रेयस अय्यर को शुरुआती तीन मैचों के लिए सीरीज में जगह मिली है. आइए जानते हैं कि सूर्या ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा है.

सूर्या ने ईशान किशन की बैटिंग पोजीशन पर की बात

सूर्यकुमार यादव ने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, "ईशान किशन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. क्योंकि वो हमारी टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा है और उसे टीम में पहले चुना गया, तो उसे मौका देना हमारी जिम्मेदारी है. पिछले डेढ साल से वो भारत के लिए खेला नहीं है लेकिन घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है. ईशान को टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है, तो उसे श्रेयस से ऊपर भेजा जाना चाहिये. अगर चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी की बात होती, तो अलग सवाल होता. तिलक भी नहीं है, तो ईशान हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है."

टी20 वर्ल्ड कप को लेकर ये बोले सूर्या

यह पूछने पर कि क्या वो खुद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. इसपर भारतीय कप्तान ने कहा, "मैंने भारत के लिए दोनों क्रम पर बल्लेबाजी की है. चौथे नंबर पर मेरे आंकड़े बेहतर हैं और तीसरे नंबर पर भी लेकिन मुझे लचीला रूख अपनाना होगा. मैं रन नहीं बना पा रहा, लेकिन अपनी पहचान नहीं बदलूंगा. मैने फैसला किया है कि वैसे ही खेलूंगा, जैसे पिछले तीन चार साल से खेल रहा था और जिससे मुझे सफलता मिली है."

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.

