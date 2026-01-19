'युवाओं को विराट से सीखना चाहिए...' पूर्व दिग्गज ने की Virat Kohli की जमकर तारीफ, भारत की हार भी दिया बयान

IND vs NZ: पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है और साथ ही भारत की हार का कारण बताया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज जीत लिया है और इतिहास रचा है. तीसरे वनडे में कीवी ने 338 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए भारत 296 रनों पर ही सिमट गई. इस दौरान विराट कोहली ने आखिरी तक फाइट लड़ी और 124 रनों की पारी भी खेली. लेकिन विराट जीत नहीं दिला सके, क्योंकि विराट कोहली को किसी अन्य बल्लेबाज का साथ नहीं मिला. नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा ने थोड़ा बहुत साथ दिया. वहीं अब पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है और साथ ही भारत की हार का कारण बताया है.

सुनील गावस्कर ने जिओस्टार के एक कार्यक्रम में कहा, "विराट कोहली को पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण भारत के लिए चीजें मुश्किल हो गई. कोहली को बहुत कम सहयोग मिला. इस सीरीज में भारत के लिए असली समस्या अच्छी शुरुआत न कर पाना रही है. कहा भी जाता है कि अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो गया. भारत की शुरुआत कभी अच्छी नहीं रही और यही उसकी हार के मुख्य कारणों में से एक है कि वो बड़े स्कोर का पीछा करने में सक्षम नहीं था."

गावस्कर ने आगे कहा, "जब आप केएल राहुल जैसे शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को खो देते हैं और आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जिन्होंने 53 रन की इस पारी से पहले अपनी क्षमता का सही प्रदर्शन नहीं किया था और फिर हर्षित राणा हैं, जिनसे आप कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि वो कैसा प्रदर्शन करेंगे. लक्ष्य तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन जाती है. भारत को ठीक इसी स्थिति का सामना करना पड़ा."

कोहली की तारीफ में ये बोले गावस्कर

उन्होंने आगे कहा, "उनकी विशेषता ये है कि वो किसी छवि से बंधे नहीं हैं. कई बल्लेबाज और गेंदबाज ये सोचते हैं कि लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी क्षमता पर खरा उतरना होगा. विराट ऐसे नहीं हैं. कोहली अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और वो काम है रन बनाना. कभी-कभी इसका मतलब होता है संभलकर खेलना और फिर खुलकर खेलना. कभी-कभी इसका मतलब जल्दी आक्रामक अंदाज अपनाना या फिर परिस्थितियों के अनुसार स्ट्राइक रोटेट करना होता है. कोहली इस बारे में नहीं सोचते कि उनसे किस तरह से खेलने की उम्मीद की जाती है."

उन्होंने आगे कहा, "उनका स्वभाव ही सबसे अहम है. वो ये नहीं सोचते कि मुझसे छक्का मारने की उम्मीद की जाती है. वो परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं. वो कभी हार नहीं मानते. उन्होंने आखिर तक प्रयास किया. युवाओं को उनसे यही सबक लेना चाहिए कि वो किसी तरह की छवि में बंधकर नहीं रहें और परिस्थिति के अनुसार खेलें. ऐसा करने पर आप अधिक सफल और निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बन जाओगे."

