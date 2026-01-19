FacebookTwitterYoutubeInstagram
वनडे सीरीज के बाद आराम नहीं करेंगे शुभमन गिल, इस टूर्नामेंट में खेलना का किया फैसला

Shubman Gill in Ranji Trophy: शुभमन गिल ने आराम न करने का फैसला लिया है. अब कप्तान इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 19, 2026, 11:53 PM IST

Shubman Gill in Ranji Trophy

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे भारत ने 1-2 से गंवा दिया है. वनडे के बाद अब टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज में कप्तान शुभमन गिल का नाम नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास आराम करने का मौका था. लेकिन गिल ने आराम न करने का फैसला लिया है. अब कप्तान इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि गिल कौनसा टूर्नामेंट खेलेंगे और उसका मुकाबला कब खेला जाएगा. 

इस टूर्नामेंट में खेलेंगे शुभमन गिल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को समाप्त हुई वनडे श्रृंखला के बाद आराम नहीं करने का फैसला किया है. अब गिल पंजाब की तरफ से सौराष्ट्र के खिलाफ गुरुवार से राजकोट में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे. गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के तीनों मैच खेले थे. उन्होंने आराम करने के बजाय तुरंत ही लाल गेंद के क्रिकेट में लौटने का विकल्प चुना है.  अब गिल का लक्ष्य पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचाना होगा.

पंजाब टीम के एक करीबी सूत्र ने पीटीआई से कहा, "शुभमन ने वनडे सीरीज के बाद रेस्ट नहीं करने का फैसला किया है. उन्हें इंदौर से राजकोट पहुंचने में 8 घंटे का समय लगा. क्योंकि वहां से कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है." बता दें कि गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दोनों मैचों में 56-56 रनों की पारी खेली. हालांकि तीसरे में सिर्फ 23 रन ही बना सके थे. 

पंजाब फिलहाल ग्रुप बी में पांच मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है. उसे अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी. गिल की वापसी से उसकी बल्लेबाजी को मजबूती मिली है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद गिल पहली बार लाल गेंद का क्रिकेट खेलेंगे.

