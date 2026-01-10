T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर सामने आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, चयनकर्ताओं पर भी दिया बड़ा बयान

Shubman Gill on T20 WC: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका नहीं दिया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका नहीं दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में गिल काफी जूझ रहे थे और चौथे टी20 से पहले वो चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए थे. ऐसे में अब गिल ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है और चयनकर्ताओं को लेकर भी बड़ी बात बोली है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर सामने आया गिल का रिएक्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कहा, "मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए था. मेरी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है, वो कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है. एक खिलाड़ी हमेशा चाहता है कि वो देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे. चयनकर्ताओं ने अपना फैसला लिया है. मैं हमेशा से वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं. इससे जीवन आसान हो जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "जब हम पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेले थे, तो मेरा डेब्यू हुआ था. मैं हमेशा से उस दिन को संजोकर रखता हूं. किसी भी फॉर्मेट को आसान नहीं मानना चाहिए. अगर आप देखें, तो भारत ने साल 2011 से कोई भी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है. ऐसे में कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है. इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है."

कप्तानी को लेकर ये बोले गिल

शुभमन गिल ने कप्तानी को लेकर कहा, "किसी भी मैच को छोड़कर टीम को खेलते देखना कभी भी आसान नहीं होता है. बतौर कप्तान आपको बहुत कुछ करना होता है. आपको गति बनाने की जरूरत होती है और उसी पर फैसला करना होता है. पिछले दो टेस्ट सीरीज के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था. अगर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतते, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए तैयारी बहुत जरूरी है. सफेद गेंद से लाल गेंद के लिए समय मिलना बहुत जरूरी है."

