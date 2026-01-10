FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महिलाओं का खुलेआम सिगरेट जलाकर विरोध... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

महिलाओं का खुलेआम सिगरेट जलाकर विरोध... क्या 50 साल पुराने दौर में लौट रहा है ईरान?

T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर सामने आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, चयनकर्ताओं पर भी दिया बड़ा बयान

T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर सामने आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, चयनकर्ताओं पर भी दिया बड़ा बयान

Eye Health: कमज़ोर होती आंखों का असल कारण क्या है? आखिर क्यों महामारी बनता जा रहा है दृष्टि दोष, एक्सपर्ट से जानिए

कमज़ोर होती आंखों का असल कारण क्या है? आखिर क्यों महामारी बनता जा रहा है दृष्टि दोष

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर सामने आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, चयनकर्ताओं पर भी दिया बड़ा बयान

Shubman Gill on T20 WC: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका नहीं दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 10, 2026, 08:45 PM IST

T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर सामने आया शुभमन गिल का पहला रिएक्शन, चयनकर्ताओं पर भी दिया बड़ा बयान

Shubman Gill on T20 WC

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे के कप्तान शुभमन गिल को बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में मौका नहीं दिया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में गिल काफी जूझ रहे थे और चौथे टी20 से पहले वो चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए थे. ऐसे में अब गिल ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है और चयनकर्ताओं को लेकर भी बड़ी बात बोली है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर सामने आया गिल का रिएक्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से पहले शुभमन गिल ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर कहा, "मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए था. मेरी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है, वो कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है. एक खिलाड़ी हमेशा चाहता है कि वो देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे. चयनकर्ताओं ने अपना फैसला लिया है. मैं हमेशा से वर्तमान में रहने की कोशिश करता हूं. इससे जीवन आसान हो जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "जब हम पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेले थे, तो मेरा डेब्यू हुआ था. मैं हमेशा से उस दिन को संजोकर रखता हूं. किसी भी फॉर्मेट को आसान नहीं मानना चाहिए. अगर आप देखें, तो भारत ने साल 2011 से कोई भी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है. ऐसे में कोई भी फॉर्मेट नहीं होता है. इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है."

कप्तानी को लेकर ये बोले गिल

शुभमन गिल ने कप्तानी को लेकर कहा, "किसी भी मैच को छोड़कर टीम को खेलते देखना कभी भी आसान नहीं होता है. बतौर कप्तान आपको बहुत कुछ करना होता है. आपको गति बनाने की जरूरत होती है और उसी पर फैसला करना होता है. पिछले दो टेस्ट सीरीज के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था. अगर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतते, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए तैयारी बहुत जरूरी है. सफेद गेंद से लाल गेंद के लिए समय मिलना बहुत जरूरी है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला करोड़ों का कारोबार; आप भी ले सकते हैं सीख
EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट
EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट
WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली 10 गेंदबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा
WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा
2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...
2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
Birth Month Traits: अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
Shukra Remedies: पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
पैसों की किल्लत,तनाव और सुख सुविधाओं की कमी कुंडली में शुक्रदोष का देती है संकेत, जानें शुक्र मजबूत करने के उपाय
Rashifal 9 January 2026: मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और कुंभ वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए अपने अंदर की छुपी हुई सुपरपावर! कौन सी वो चीज है, जो आपको बनाती है खास?
MORE
Advertisement