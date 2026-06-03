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IND vs NZ: बीसीसीआई ने किया भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट-वनडे और टी20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब खेली जाएंगी सीरीज

IND vs NZ Schedule: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट की सीरीज खेली जाएगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 03, 2026, 07:16 PM IST

IND vs NZ: बीसीसीआई ने किया भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट-वनडे और टी20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान, जानें कब खेली जाएंगी सीरीज

IND vs NZ Schedule

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट की सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने तारीख, वेन्यू और समय सभी का ऐलान कर दिया है. हालांकि, अभी बोर्ड ने टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 12 मुकाबले खेले जाएंगे. इस दौरान विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि भारतीय टीम कब न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. 

भारत कब करेगा न्यूजीलैंड का दौरा?

भारत और न्यूजलैंड के बीच दो टेस्ट, पांच वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज इसी साल अक्टूबर से खेली जाएगी. टी20 सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर से होगा और 1 नंबर को आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. उसके बाद 4 नवंबर से वनडे सीरीड का आगाज होगा और 15 नंबर को आखिरी मैच खेला जाएगा. वहीं टेस्ट सीरीज आखिरी में होगी, जिसका पहला मैच 19 नंवबर से 23 नवंबर तक और दूसरा मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक खेला जाएगा. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज दोनों देशों के लिए काफी अहम सीरीज होगी. क्योंकि इसके बाद 2027 में वनडे वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा और इसी सीरीज में दोनों टीमों अपने-अपने स्क्वाड का भी चयन कर लेंगी. हालांकि, इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. इन दोनों दिग्गजों की नजरे वनडे वर्ल्ड कप होगी, जिसकी लिए वो इस सीरीज में दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगे. 

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

  • पहला मैच– 22 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे, क्राइस्टचर्च (हेगले ओवल)
  • दूसरा मैच– 24 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे, क्राइस्टचर्च (हेगले ओवल) 
  • तीसरा मैच– 27 अक्टूबर, दोपहर 1:30  वेलिंगटन (एचएनआरवाई स्टेडियम)
  • चौथा मैच– 30 अक्टूबर, दोपहर 1:30 बजे ऑकलैंड (ईडन पार्क)  
  • पांचवां मैच– 01 नवंबर, दोपहर 1:30 बजे  हैमिल्टन (सेडन पार्क)

वनडे सीरीज का शेड्यूल 

  • पहला मैच– 4 नवंबर, सुबह 8:30 बजे  ऑकलैंड (ईडन पार्क)
  • दूसरा मैच– 7 नवंबर, सुबह 8:30 बजे  वेलिंगटन (एचएनआरवाई स्टेडियम)
  • तीसरा मैच– 10 नवंबर, सुबह 8:30 बजे  हैमिल्टन (सेडन पार्क)
  • चौथा मैच– 13 नवंबर, सुबह 8:30 बजे  माउंट माउंगानुई (बे ओवल)  
  • पांचवां मैच– 15 नवंबर, सुबह 8:30 बजे  माउंट माउंगानुई (बे ओवल)

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

  • पहला मैच- 19 से 23 नवंबर, सुबह 4:30 बजे, वेल‍िंगटन (बेस‍िन रिजर्व)
  • दूसरा मैच- 27 से 1 दिसंबर, सुबह 4:30 बजे, क्राइस्टचर्च (हेगले ओवल).

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