IND vs NZ: भारत को लगा बड़ा झटका, वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत; रिप्लेसमेंट का भी हो गया ऐलान

Rishabh Pant Injury: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान हो गया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. पंत के नेट अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वो पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई ने पंत की चोट की जानकारी दी है. इतना ही नहीं बीसीसीआई ने पंत के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है. पंत ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2024 में खेला था और उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम का हिस्सा थे, लेकिन वो एक भी मैच नहीं खेल पाए थे. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई ने उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका दिया है?

ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

बीसीसीआई ने ध्रुव जुरेल को रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है. उन्होंने चोटिल ऋषभ पंत की जगह ली है. विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार लय में चल रहे जुरेल रविवार से शुरू हो रही सीरीज के लिए टीम से जुड़ चुके हैं. ऋषभ पंत को शनिवार को नेट सत्र में बल्लेबाजी अभ्यास के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वो सीरीज से बाहर हो गए हैं.

बीसीसीआई ने दी जानकारी

बीसीसीआई ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, "विकेटकीपर ऋषभ पंत को शनिवार 10 जनवरी को दोपहर वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में भारतीय टीम के अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करते समय पेट की दाईं ओर मांसपेशियों में अचानक दर्द महसूस हुआ. पंत को तुरंत एमआरआई स्कैन के लिए ले जाया गया. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने विशेषज्ञों के साथ उनकी क्लीनिक और रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की है. जांच में पंत को साइड स्ट्रेन (ऑब्लिक मसल टियर) पाया गया है, जिसके चलते उन्हें वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है."

इसके बाद बीसीसीआई की पुरुष चयन समिति ने ध्रुव जुरेल को पंत के स्थान पर टीम में शामिल किया है और वो टीम से जुड़ चुके हैं. जुरेल इस वनडे टीम में रिजर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका निभाएंगे. वो शानदार लय में है. उन्होंने उन्होंने पिछली 7 पारियों में 6 बार 50 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें दो शतक भी शामिल हैं.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर).

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.