Cough Remedy: छाती में जमा कफ निकाल देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, गला होगा साफ 

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, सिराज-श्रेयस की वापसी, इस खिलाड़ी को भी मिला मौका

आधार कार्ड की फोटो: आधार कार्ड पर बचपन की फोटो कैसे बदलें? पूरी प्रक्रिया जानें

Frugal Habits: स्मार्ट लोग ऐसे करते हैं पैसे की बचत, सेविंग के लिए आप भी अपनाएं ये 6 आदतें 

Dhurandhar Cast Upcoming Project: रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना से आर माधवान तक, जानें 'धुरंधर' एक्टर्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

धरती का एकमात्र देश जहां एक भी नदी नहीं बहती, 'पृथ्वी का मंगल' कहलाने वाली इस कंट्री में लोगों को पानी कैसे मिलता है?

क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, सिराज-श्रेयस की वापसी, इस खिलाड़ी को भी मिला मौका

India ODI Team: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड से बाहर हो गए हैं. वहीं, श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हुई है.

रईश खान

Updated : Jan 03, 2026, 05:50 PM IST

Team India Announcement: बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. शुभमन गिल टीम के कप्तान होंगे. चोट के कारण वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भाग नहीं ले पाए थे. लेकिन अब वह फिट हो गए हैं. वहीं, स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की टीम में वापसी हो गई है.

स्प्लीन इंजरी से उबरकर विजय हजारे ट्रॉफी में 6 जनवरी को खेलने जा रहे श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लीयरेंस लेना होगा. अय्यर को टीम का उपकप्तान चुना गया है.

चयनकर्ताओं ने तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड से बाहर कर दिया है. मोहम्मद शमी को भी मौका नहीं मिल सका है. वहीं, नीतीश रेड्डी की टीम में सरप्राइज एंट्री ने सबको चौंका दिया है.

भारत Vs न्यूजीलैंड वनडे शेड्यूल

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 11-18 जनवरी के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जानी है. 11 जनवरी को पहला मुकाबला वडोदरा में होगा, जिसके बाद 14 जनवरी को दूसरा राजकोट और सीरीज का अंतिम मैच इंदौर में 18 जनवरी को खेला जाएगा. इसके बाद दोनों टीमों के बीच 21 से 31 जनवरी तक 5 मुकाबलों की टी20 सीरीज होगी.

शुभमन गिल गर्दन की चोट से उबर गए हैं. ऐसे में वह टीम की कमान संभालते नजर आने वाले हैं. वहीं, इस टीम को विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव भी मिलेगा. हालांकि, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज से आराम दिया गया है. ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल को बतौर विकेटकीपर-बल्लेबाज चुना गया है.

वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

