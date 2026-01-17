FacebookTwitterYoutubeInstagram
'जडेजा एक विकेट लेने ही...' तीसरे वनडे से पहले Mohammed Siraj ने Ravindra Jadeja की फॉर्म को लेकर दिया बड़ा बयान

Mohammed Siraj on Ravindra Jadeja: तीसरे मुकाबले से पहले मोहम्मद सिराज ने रवींद्र जडेजा की फॉर्म को लेकर बयान दिया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 17, 2026, 07:01 PM IST

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सीनियर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा की फॉर्म को लेकर बातचीत की है. दोनों ही खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा है और अब तक जडेजा दमदार बॉलिंग नहीं दिखा सके हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा मैच 18 जनवरी रविवार को खेला जाएगा.  ऐसे में तीसरे मुकाबले से पहले सिराज ने जडेजा की फॉर्म को लेकर बयान दिया है. आइए जानते हैं कि सिराज ने जडेजा को लेकर क्या कहा है. 

जडेजा की फॉर्म पर सिराज का बयान

मोहम्मद सिराज ने तीसरे वनडे से पहले कहा, "मुझे नहीं लगता कि रवींद्र जडेजा की फॉर्म किसी तरह से भी चिंता का विषय है. ये केवल एक विकेट की बात है. एक बार वो विकेट मिल जाए, तो आपको एक बिल्कुल अलग तरह का गेंदबाज देखने को मिलेगा. हमने दोनों मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. पहले वनडे में हमारी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही शानदार रहीं. दूसरे मैच में शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की और नितीश रेड्डी ने भी योगदान दिया."

उन्होंने आगे कहा, "एक मौका था, जब कैच छूटा. अगर हमने उस मौके का फायदा उठाया होता तो नतीजा अलग हो सकता था. वर्ल्ड स्तरीय बल्लेबाज आपको ज्यादा मौके नहीं देते, जब उन्हें जीवनदान मिलता है तो फिर आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है. हमने उसे आउट करने की पूरी कोशिश की और खासकर बीच के ओवरों के लिए योजना बनाई थी. लेकिन आखिर में बात उस एक मौके पर आकर रुक जाती है. अगर हमने उसे मौके का फायदा उठाया होता तो स्थिति भिन्न होती."

सिराज ने आगे कहा, "टीम का माहौल बहुत अच्छा है. सीनियर खिलाड़ियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. जीत और हार होती रहती हैं, लेकिन ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही सकारात्मक है." सिराज ने अर्शदीप को लेकर कहा, "अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और नई गेंद से विकेट लिए हैं. कप्तान और कोच खिलाड़ियों की भूमिका तय करते हैं, लेकिन एक गेंदबाज के तौर पर अगर दूसरे छोर पर कोई विकेट ले रहा है, तो मेरा काम दबाव बनाना और रन नहीं देना है. मुझे उस पर पूरा भरोसा है."

होल्कर स्टेडियम पर सिराज ने कही ये बात

होलकर स्टेडियम के मैदान के बारे में सिराज ने कहा, "यह छोटा मैदान है और आमतौर पर यहां ज्यादा रन बनते हैं. एक गेंदबाज के तौर पर अगर आप स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी करते हैं तो आपके पास एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करने जैसे विकल्प होते हैं."

