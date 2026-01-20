IND vs NZ Live Streaming: कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज, यहां मिलेगी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs NZ Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा. यहां आपको लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स मिल जाएंगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद अब टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाएगा. वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने भारत को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है और अब कीवी टीम की नजरे टी20 सीरीज पर हैं. लेकिन अब उनके सामने सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया होगी, जिसे हराना कीवी के लिए काफी मुश्किल हो सकता है. फैंस भी सीरीज के देखने के लिए काफी उत्साहित है. ऐसे में जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स क्या हैं.

कब खेला जाएगा टी20 सीरीज का पहला मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 21 जनवरी को खेला जाएगा.

कितने बजे से खेला जाएगा पहला टी20?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबकि टॉस 6.30 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा पहला टी20?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा.

कहां होगी टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी.

टीवी पर कहां देख सकते हैं टी20 सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स और ईश सोढ़ी.

