जयपुर के अमित पाबूवाल ने बनाई है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जानिए क्या है पूरी कहानी

IND vs NZ Final: आईसीसी की ट्रॉफी किसने बनाई है और कहां बनी है? आज आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि आईसीसी ट्रॉफी कहां बनी है और किसने बनाई है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंत को आ गया है. क्योंकि 8 मार्च रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. अगर सूर्या ट्रॉफी जीतने में कामयाब होते हैं, तो वो पहले कप्तान होंगे, जिन्होंने अपने घर पर ट्रॉफी जीती होगी और साथ ही टीम इंडिया लगातार दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी. लेकिन क्या आपको पता है कि आईसीसी की ट्रॉफी किसने बनाई है और कहां बनी है? आज आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि आईसीसी ट्रॉफी कहां बनी है और किसने बनाई है.

जयपुर के प्रसिद्ध ट्रॉफी डिजाइनर अमित पाबूवाल ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, "रूपरेखा तैयार होने के बाद इस ट्रॉफी को बनाने का काम आईसीसी ने मुझे सौंपा. मैंने क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चांदी की फ्रेंडशिप कप ट्रॉफी बनाई. इस ट्रॉफी की दुनियाभर में चर्चा हुई. इसके बाद आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी. शुरुआत में आईसीसी ने ट्रॉफी बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया. इसे मैं तैयार करूं या प्रसिद्ध क्रिस्टल कंपनी स्वारोवस्की. आईसीसी ने मुझे इस ट्रॉफी का डिजाइन तैयार कर बनाने के लिए चुना."

पाबूवाल ने बताया, "इसके लिए कई नमूने तैयार किए गए, लेकिन धातु संरचना के साथ जोड़ते समय कांच के हिस्से बार-बार टूट जाते थे. इन दोनों सामग्रियों को एक साथ जोड़ना तकनीकी रूप से बहुत कठिन साबित हुआ. लंबे प्रयोगों के बाद मैंने आईसीसी को सलाह दी कि ये संयोजन तकनीकी रूप से ठीक नहीं है. ट्रॉफी बन नहीं पाएगी. उस समय स्वारोवस्की कंपनी ने आईसीसी को आश्वासन दिया कि वो इस डिजाइन को सफलतापूर्वक बना सकते हैं. मैंने स्पष्ट कहा कि ये बेहद कठिन होगा. क्योंकि सभी संभावित प्रयोग पहले ही किए जा चुके हैं. इसके बाद स्वारोवस्की कंपनी ने ट्रॉफी बनाने का प्रयास किया. लेकिन वो इसे सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाए."

पाबूवाल ने बताया कि इसके बाद आईसीसी ने फिर से उनसे संपर्क किया. आईसीसी का कहना था कि इस ट्रॉफी का डिजाइन अन्य ट्रॉफी से अलग हो और दिखने में आधुनिक हो. इसके बाद ट्रॉफी के डिजाइन में सुधार के बाद चांदी से ट्रॉफी बनाई गई, जिस पर प्लेटिनम की परत चढ़ाई गई. इस तरह से ट्रॉफी टिकाऊ, आकर्षक और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के योग्य विश्वस्तरीय रूप में तैयार हुई.

पाबूवाल ने बताया कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में जब कोई टीम खिताब जीतती है, तो उसे असली ट्रॉफी नहीं दी जाती,है बल्कि हूबहू नकल दी जाती है. असली ट्रॉफी आईसीसी के मुख्यालय में ही रखी जाती है. टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ऊंचाई 21 इंच है. ये चांदी और प्लेटिनम की प्लेट से बनी है. इसका वजन करीब छह किलोग्राम है.

कई ट्रॉफी बना चुके हैं अमित

अमित 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप, इंडिपेंडेंस कप, हीरो कप और वर्ल्ड कप 1996 सहित कई ट्रॉफी बना चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की ट्रॉफी बनाई, जिसे पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रॉफी के रूप में मान्यता मिली. उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वर्ण ट्रॉफी आईगेट सीईओ कप के लिए बनाई. (पीटीआई इनपुट)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से