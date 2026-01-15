'काफी कम क्रिकेट खेल रहे हैं...' रोहित शर्मा को लेकर सहायक कोच ने दिया बड़ा बयान; इस क्रिकेटर पर भी बोल दी बड़ी बात

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी दूसरा मुकाबला कीवी टीम ने जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसकी दूसरा मुकाबला कीवी टीम ने जीतकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. इन दोनों मैचों में रोहित शर्मा का बल्ला शांत रहा है और वो 30 प्लस रन भी नहीं बना पाए हैं. इसके अलावा सीरीज का अपना पहला मैच नितीश कुमार रेड्डी भी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के सयाहक कोच रेयान टेन डेशकाटे इन दोनों क्रिकेटरों पर बयान दिया है, जो आपको भी जानना चाहिए.

दूसरे वनडे के बाद सहायक कोच ने दिया बयान

भारत और न्यूजीलैंड मैच के बाद डेशकाटे ने पत्रकारों से कहा, "नितीश के साथ हम उन्हें तैयार करने और मैच खिलाने के बारे में बात करते रहते हैं और जब आप उन्हें खेलने के लिए मैच देते हैं, तो वो अक्सर मैच में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, जो खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है. उसके लिए आज रात बल्ले से ये शानदार मौका था, जहां आपको विकेट पर 15 ओवर बिताने का मौका मिलता है. आपको टीम में चयन की अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए ऐसे मौकों का फायदा उठाना ही होगा."

रोहित को लेकर ये बोले सहायक कोच

डेशकाटे ने रोहित शर्मा को लेकर कहा, "दोनों विकेट नई गेंद के लिए अच्छी थी. बल्लेबाजी करना आसान नहीं लग रहा था. अगर आप पहले वनडे में देखें तो रोहित उस लय में नहीं थे, जिसमें वो आमतौर पर रहते हैं और यो उनके लिए एक चुनौती होगी. दो सीरीज के बीच क्रिकेट नहीं खेलना." जब डेशकाटे से पूछा गया कि क्या रोहित ने विकेट के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव का फैसला जानबूझकर किया तो उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि यह जानबूझकर किया गया फैसला है. वो खतरनाक खिलाड़ी हैं, लेकिन असल में वो लय में खेलने वाले खिलाड़ी हैं. वो गेंद को टाइम करते हैं. इसलिए जैसे ही विकेट बहुत अच्छे नहीं होते तो उनके लिए उस लय में खेलना मुश्किल हो जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "राहुल पांचवें नंबर पर खेलने के लिए अच्छा खिलाड़ी है. उसने शानदार शतक जड़ा और 50 ओवर के क्रिकेट में विकेटकीपिंग से भी असर पड़ता हैय ऐसा नहीं है कि हम उसे बचा रहे हैं. पिछले 18 महीने में हमारी एक रणनीति बल्लेबाजी क्रम को लंबा करना रही है और हम ऑलराउंडर का इस्तेमाल या तो ऊपरी क्रम या पांचवें नंबर पर करना पसंद करते हैं. जैसा कि हमने पहले वाशिंगटन सुंदर के साथ किया है."

