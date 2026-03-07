IND vs NZ Head to Head: वर्ल्ड कप में भारत से कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड, जानें टी20 में किस टीम का पलड़ा भारी

IND vs NZ Head to Head in T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च रविवार को खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला 8 मार्च रविवार को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब दोनों टीमें एक दूसरे से फाइनल खेल रही है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड ने एक दूसरे कई मैच खेले हैं. हालांकि टीम इंडिया का रिकॉर्ड काफी निराशजनक रहा है. लेकिन अगर फाइनल में भारत ने कीवी को शिकस्त दे दी थी. टीम इंडिया पूरी दुनिया में पहली टीम बन जाएगी, जिसने ट्रॉफी डिफेंड की और अपने घर पर वर्ल्ड कप जीता होगा. हालांकि इससे पहले जानते हैं कि दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़े कैसे हैं?

भारत और न्यूजीलैंड के हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 18 मुकाबले जीते हैं. वहीं 11 मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम ने अपने नाम किया है. हालांकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका है. बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो बार सुपर ओवर खेला गया है, जिसमें भारत ने बाजी मारी है. इन आंकड़ों को देखने के बाद टी20 में भारत का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड

भले ही टी20 इंटरनेशनल में कीवी के खिलाफ टीम इंडिया के रिकॉर्ड बेहतर हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का दबदबा बना हुआ है. टी20 वर्ल्ड कप में अब तक दोनों ने 3 मैच खेले हैं, जो साल 2007, 2016 और 2021 में हुआ था. इन तीनों बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है. ऐसे में आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारत पर एकतरफा भारी नजर आ रहा है. इस बार भी टीम इंडिया पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हावी हो सकते हैं.

भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

टीम इंडिया- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड- मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, काइल जैमिसन और कोल मैककोन्ची.

