'कोच साहब पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है...' गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के इंस्टा पोस्ट पर दिया मजेदार जवाब

टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

क्रिकेट

MS Dhoni on Gautam Gambhir: एमएस धोनी ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है. धोनी के पोस्ट के बाद गंभीर ने भी उन्हें मजेदार जवाब दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 09, 2026, 06:10 PM IST

MS Dhoni on Gautam Gambhir

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में को देखने रोहित शर्मा से लेकर एमएस धोनी तक सभी मैदान पहुंचे थे. भारत के इतिहास रचने के बाद एमएस धोनी ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है. अक्सर गंभीर और धोनी के विवादों की खबर सुनने को मिलती है. लेकिन इस बार इसका उलटा हुआ. धोनी के पोस्ट के बाद गंभीर ने भी उन्हें मजेदार जवाब दिया है. आइए जानते हैं कि धोनी और गंभीर ने क्या कहा है?

धोनी ने गंभीर को लेकर किया पोस्ट

एमएस धोनी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल देखने के बाद पोस्ट किया, "अहमदाबाद में इतिहास बना है. टीम और सहयोगी स्टाफ तथा दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम के सभी प्रशंसकों को बहुत-बहुत बधाई. आप सभी को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई. कोच साहब आपकी मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है. मुस्कुराहट के साथ जज्बा शानदार है. बहुत अच्छा किया. दोस्तों मजे करो, जसप्रीत बुमराह के बारे में कुछ नहीं लिखूं तो ही अच्छा है. चैंपियन गेंदबाज."

धोनी के पोस्ट पर गंभीर ने किया कमेंट

एमएस धोनी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर भारतीय टीम के हेड कोच और धोनी के पुराने साथी खिलाड़ी गौतम गंभीर ने पोस्ट के कमेंट में लिखा, "मुस्कुराने की क्या शानदार वजह है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा." बता दें कि गंभीर ने धोनी की अगुआई में 2007 में टी20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by M S Dhoni (@mahi7781)

ऐसा रहा भारत-न्यूजीलैंड का फाइनल

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रन बनाए थे. टीम के लिए संजू सैमसन ने 46 गेंदों में 89 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा अभिषेक शर्मा 52 और ईशान किशन ने 54 रनों की पारी खेली. वहीं शिवम दुबे ने 8 गेंदों में 26 रन बना डाले थे. इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवरों में 159 रनों पर ही सिमट गई और 96 रनों से मुकाबला गंवा दिया. टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 52 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा कप्तान मिचेल सैंटनर ने 43 रन बनाए. हालांकि अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे और एक बार फिर कीवी टीम का दिल टूट गया. 

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
दुनिया का एकमात्र मंदिर जहां होती है रावण के भाई विभीषण की पूजा, 5000 साल पुराना है रहस्यमय मंदिर
