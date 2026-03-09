FacebookTwitterYoutubeInstagram
Farzi Season 2 को लेकर Shahid Kapoor ने किया बड़ा ऐलान, OTT पर फिर मचाने वाले हैं तहलका?

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ Final: टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद सामने आया सूर्यकुमार यादव पहला रिएक्शन, कही दिल छूने वाली बात

Suryakumar Yadav Reaction: भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा दिया है और खिताब जीत लिया है. खिताब जीतने के बाद सूर्यकुमार का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 09, 2026, 12:38 AM IST

IND vs NZ Final: टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद सामने आया सूर्यकुमार यादव पहला रिएक्शन, कही दिल छूने वाली बात

Suryakumar Yadav Reaction

भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हरा दिया है और खिताब जीत लिया है. एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद अब सूर्यकुमार यादव भी भारत को टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं. भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले खेलते हुए 255 रन बना दिया है, जिसके जवाब में कीवी टीम को 159 रन बना सकी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद सूर्यकुमार का पहला रिएक्शन सामने आया है. आइए जानते हैं कि भारतीय कप्तान ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद क्या कहा है. 

सामने आया सूर्या का पहला रिएक्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मुझे लगता है कि इसमें समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आज जो हुआ उससे निश्चित रूप से बहुत खुश हूं. ये एक लंबी यात्रा रही है. 2024 विश्व कप के बाद शुरू हुआ, जब उस समय जय शाह भाई उस समय के बीसीसीआई के सचिव थे, रोहित शर्मा भाई और सभी ने मुझ पर विश्वास दिखाया. मुझे इस अद्भुत टीम का नेतृत्व करने का मौका दिया और फिर यहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर से आना और ऐसा करना एक लंबा, लंबा, लंबा चक्र था."

सूर्या ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि ये एक विशेष एहसास है. आप पसंदीदा होने के दबाव को कैसे दूर रखते हैं. मुझे लगता है कि हम जानते थे कि हम दो सालों में कुछ अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे और ये वास्तव में अच्छा चल रहा था. हम बस उन सभी अच्छी आदतों का पालन करना चाहते थे जो हमने 2024, टी20 विश्व कप में अपनाई थीं. लड़कों को भी यही बात बताओ, विश्व कप जीतने की भावना क्या होती है, हम द्विपक्षीय सीरीज में कैसा खेलना चाहते हैं, वो स्वाद जिसे हम आगे ले जाना चाहते हैं और टी20 विश्व कप खेलना चाहते हैं. मुझे लगता है कि ये बात वास्तव में हर किसी ने, टीम में, आत्मसात कर ली थी और लड़कों ने इसे वास्तव में अच्छी तरह से लिया."

भारतीय कप्तान ने कहा, "अपने खिलाड़ियों पर विश्वास रखते हुए मुझे लगता है कि ये समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि वो संजू, अभिषेक और वरुण क्या करने में सक्षम हैं और मैं जानता था कि उनमें मैच विजेता खिलाड़ी हैं. मुझे लगता है कि संजू के आने का समय बिल्कुल सही था. वरुण चक्रवर्ती, अभिषेक शर्मा, दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी. हम हमेशा से जानते थे कि उनमें कुछ खास है. कुछ करने के लिए फाइनल से बड़ा कोई मंच नहीं और साथ ही, विशेष रूप से जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वो वास्तव में लंबे समय से सर्किट में हैं, सभी सहयोगी स्टाफ के साथ एक-दूसरे का ख्याल रख रहे हैं."

मुझे लगता है कि ये बहुत, "बहुत खास था. बुमराह को टीम में रखते हुए मैंने यही कहा जैसे कि संजू ने आखिरी गेम में कहा था कि वो अपना मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को देना चाहते थे. वो एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला गेंदबाज है. मैं उसे अभी राष्ट्रीय खजाना कह सकता हूं. लेकिन वो जानता है कि क्या किया जाना चाहिए. कैसे किया जाना चाहिए, व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ है और उम्मीद है कि वो ऐसा करता रहेगा."

