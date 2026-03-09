दर्द और निराशा ने मुझे..., टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद संजू सैमसन का बड़ा खुलासा

Sanju Samson: न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में इतिहास रचने के बाद संजू सैमसन ने अपने संघर्ष को याद किया है और साथ ही अपने माता-पिता को भी धन्यवाद का कहा है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया था. इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 255 रन बना दिए थे, जिसके बाद कीवी टीम को 159 रनों पर ऑलआउट कर दिया था और 96 रनों से मैच जीत लिया था. इस मैच में संजू सैमसन ने 89 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इससे पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि शुरुआत में सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. लेकिन जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने अर्धशतक की हैट्रिक लगा दी. वहीं अब उन्होंने अपनी फॉर्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने फाइनल में इतिहास रचने के बाद क्या कहा है.

संजू सैमसन ने किया बड़ा खुलासा

संजू सैमसन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे बचपन से ही चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने की ट्रेनिंग दी गई है. मुझे ऐसा लगता है कि हर दर्द, सेटबैक और निराशा ने मुझे और मजबूत बनाया. यही कारण है कि मैं ऐसा प्रदर्शन कर सका हूं. मेरे हिसाब से अगर जिंदगी और करियर में हर दर्द, सेटबैक और निराशा का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं."

संजू सैमसन ने अपने माता-पिता को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं अपने माता-पिता का शुक्रगुजार हूं, जो क्रिकेट को मेरी जिंदगी में लेकर आए. मैं आज जो भी हूं वो इनकी वजह से ही हूं." न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो काफी टूट गए थे और उन्हें पता था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैचों में उन्हें मौका नहीं मिलेगा. बता दें कि इस मुश्किल समय में पत्नी ने काफी सपोर्ट किया और उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत रहने में मदद की.

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच सुपर-8 राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला और इस मुकाबले में वो 22 रन ही बना सके. लेकिन उसके बाद सैमसन ने'करो या मरो' मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी सैमसन ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा और 46 गेंदों में 89 रनों की लाजवाब पारी खेली. भारतीय टीम अपनी घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी.

