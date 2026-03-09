FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गुरुग्राम- मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत, निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरी, 7 की मौत, मलबे में 4-5 मजदूरों के दबे होने की आशंका, हादसे के वक्त दीवार के पास काम कर रहे थे सभी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
LPG यूजर्स को झटका! अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर, बदले नियम

LPG यूजर्स को झटका! अब 21 नहीं 25 दिन बाद ही बुक होगा सिलेंडर, बदले नियम

सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी

सावधान! 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी की सख्त चेतावनी

'लता दीदी की आवाज सुनकर बड़ी हुई हूं, वो न होतीं तो मैं यहां न होती..' श्रेया घोषाल ने रिवील किया सफलता का राज

'लता दीदी की आवाज सुनकर बड़ी हुई हूं, वो न होतीं तो मैं यहां न होती..' श्रेया घोषाल ने रिवील किया सफलता का राज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

दर्द और निराशा ने मुझे..., टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद संजू सैमसन का बड़ा खुलासा

Sanju Samson: न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में इतिहास रचने के बाद संजू सैमसन ने अपने संघर्ष को याद किया है और साथ ही अपने माता-पिता को भी धन्यवाद का कहा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 09, 2026, 10:28 PM IST

दर्द और निराशा ने मुझे..., टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद संजू सैमसन का बड़ा खुलासा

Sanju Samson

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला गया था. इस मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 255 रन बना दिए थे, जिसके बाद कीवी टीम को 159 रनों पर ऑलआउट कर दिया था और 96 रनों से मैच जीत लिया था. इस मैच में संजू सैमसन ने 89 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इससे पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी ताबड़तोड़ पारी खेली. हालांकि शुरुआत में सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. लेकिन जब उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने अर्धशतक की हैट्रिक लगा दी. वहीं अब उन्होंने अपनी फॉर्म को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने फाइनल में इतिहास रचने के बाद क्या कहा है. 

संजू सैमसन ने किया बड़ा खुलासा

संजू सैमसन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे बचपन से ही चीजों को सकारात्मक तरीके से देखने की ट्रेनिंग दी गई है. मुझे ऐसा लगता है कि हर दर्द, सेटबैक और निराशा ने मुझे और मजबूत बनाया. यही कारण है कि मैं ऐसा प्रदर्शन कर सका हूं. मेरे हिसाब से अगर जिंदगी और करियर में हर दर्द, सेटबैक और निराशा का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं."

संजू सैमसन ने अपने माता-पिता को धन्यवाद देते हुए कहा, "मैं अपने माता-पिता का शुक्रगुजार हूं, जो क्रिकेट को मेरी जिंदगी में लेकर आए. मैं आज जो भी हूं वो इनकी वजह से ही हूं." न्यूजीलैंड सीरीज के बाद वो काफी टूट गए थे और उन्हें पता था कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैचों में उन्हें मौका नहीं मिलेगा. बता दें कि इस मुश्किल समय में पत्नी ने काफी सपोर्ट किया और उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत रहने में मदद की.

संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना पहला मैच सुपर-8 राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला और इस मुकाबले में वो 22 रन ही बना सके. लेकिन उसके बाद सैमसन ने'करो या मरो' मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 97 रनों की नाबाद पारी खेली. वहीं, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रनों की दमदार पारी खेली. न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भी सैमसन ने अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखा और 46 गेंदों में 89 रनों की लाजवाब पारी खेली. भारतीय टीम अपनी घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
पाकिस्तान से भारत आकर ठेले पर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना डाला 600 करोड़ का कारोबार
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
T20 वर्ल्ड कप 2026 में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने दो बार किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Horoscope 8 March: करियर, पैसा और रिश्तों में आज किस राशि का चमकेगा भाग्य? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Bad Luck: बदनसीबी लाती हैं ये 6 आदतें, बंद हो जाता है तरक्की का हर दरवाजा
Budh-Rahu Yuti: बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बुध के राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगी तबाही, मानसिक दबाव-धन हानि और विवाद बढ़ेगा
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
बाबा वेंगा और नोस्ट्राडेमस के बाद चीनी भविष्यवक्ता का भी दावा हो रहा सच, क्या ईरान-इजराइल युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा?
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
कुंडली में शनि के इस भाव में बैठने पर बनते हैं घर और प्रॉपर्टी के मजबूत योग, सही समय पर मिलता है बड़ा धनलाभ
MORE
Advertisement