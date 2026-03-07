FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs NZ Head to Head: वर्ल्ड कप में भारत से कभी नहीं हारा न्यूजीलैंड, जानें टी20 में किस टीम का पलड़ा भारी

IND vs NZ Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें फाइनल मुकाबला? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

IND vs NZ Final Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज फाइनल में किसका होगा बोलबाला? देखें अहमदाबाद में कैसी है पिच

क्रिकेट

IND vs NZ Final Pitch Report: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 8 मार्च को खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 07, 2026, 03:38 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 8 मार्च को खेला जाएगा. सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर और भारत ने इंग्लैंड को हराकर खिताबी मैच में जगह बनाई है. हालांकि इन दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. लेकिन इस मैच में टॉस और पिच अहम भुमिका निभा सकती है. अहमदाबाद में गेंदबाज या बल्लेबाज किसका फायदा होगा. आइए जानते हैं कि की पिच रिपोर्ट कैसे है. 

अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सेंटर पिच पर फाइनल खेला जाएगा. ये पिच काली और लाल मिट्टी से बनी हुई है. इस पिच पर अच्छा बाउंस मिल सकता है, जबकि तेज गेंदबाजों को कुछ मदद भी मिल सकती है. इस पिच पर इस वर्ल्ड कप अब तक सिर्फ 1 ही मैच खेला गया है. उस मैच में 200 प्लस स्कोर बना था. ऐसे में उम्मीद है कि फाइनल में भी 200 प्लस रन बन सकते हैं. 

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

अहमदाबाज के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने अब तक 10 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत हासिल की है और 3 मैच हारे हैं. इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ इसी मैदान पर हार का सामना करना पड़ा था. इस मैदान पर टीम इंडिया की जीत 70 प्रतिशत है. इस मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड- मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, काइल जैमिसन और कोल मैककोन्ची.

