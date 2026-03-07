FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ Final: 'लोगों का दिल टूटेगा...' फाइनल से पहले कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत को दी चेतावनी, बुमराह पर भी दिया बयान

IND vs NZ Final: फाइनल मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनल वाले दिन कई लोगों के दिल टूटेंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 07, 2026, 09:30 PM IST

IND vs NZ Final: 'लोगों का दिल टूटेगा...' फाइनल से पहले कप्तान मिचेल सैंटनर ने भारत को दी चेतावनी, बुमराह पर भी दिया बयान

IND vs NZ Final

भारत और न्यूजीलैंड के बीट टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाना है, जिसके लिए दोनों टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है. फाइनल मैच से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनल वाले दिन कई लोगों के दिल टूटेंगे. इतना ही नहीं सेंटनर ने जसप्रीत बुमराह से लेकर ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध को लेकर भी बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

मिचेल सैंटनर ने फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम मैदान पर उतरते हैं और एक टीम के रूप में अपना काम करते हैं. इस बार भी इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. निश्चित रूप से ये एक चुनौती होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि हम शायद जीत के प्रबल दावेदार नहीं हैं. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रॉफी जीतने के लिए कुछ लोगों का दिल तोड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी. ये कहना आसान है कि ये बस एक और मैच की तरह है लेकिन हर कोई जानता है कि ऐसा नहीं है. इसके लिए आपकी अच्छी रणनीति और तैयारी होनी चाहिए."

सैंटनर ने कहा, "विशेषकर टी20 क्रिकेट में कुछ ही पलों में पासा पलट जाता है. इन पलों में आप विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं या उनका फायदा उठा सकते हैं. मुझे लगता है कि हमने हाल के मैचों में यही देखा."

बुमराह को लेकर ये बोले कीवी कप्तान

सैंटनर ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कहा, "बुमराह मुझे लगता है कि वो जिस तरह से खेल रहे हैं. उनका नाम हर चर्चा में होना चाहिए. इंग्लैंड के खिलाफ उनकी गेंदों को हिट करना काफी मुश्किल लग रहा था. और निश्चित रूप से वो भारत के लिए गेम चेंजर थे. हमें पता था कि बुमराह हमेशा अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वो स्पष्ट रूप से एक विश्व-स्तरीय गेंदबाज हैं. लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, टीम के हर सदस्य ने अलग समय पर योगदान दिया है और बतौर टीम आप इसी तरह होना चाहते हैं."

ईरान-इजराइल युद्ध को लेकर सेंटनर ने की बात

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने ईरान-इजराइल-अमेरिका युद्ध को लेकर मैच से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "इससे बचना या इसे अनदेखा करना मुश्किल है, क्योंकि इससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं. वर्ल्ड कप में शामिल लोग भी इससे प्रभावित हुए है. खिलाड़ी घर नहीं लौट पा रहे हैं. ऐसे में तब केवल मैच के बारे में सोचना मुश्किल है. इसे अपने दिमाग से निकालना एक चुनौती है. लेकिन मुझे लगता है कि हमारे लिए ये सोचना महत्वपूर्ण है कि कल एक बहुत ही अच्छी भारतीय टीम के खिलाफ हमारा प्रदर्शन कैसा रहेगा."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

