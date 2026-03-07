IND vs NZ Final Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें फाइनल मुकाबला? एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी

IND vs NZ Final Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार 8 मार्च को खेला जाएगा.

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली है. अब टीम इंडिया को 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलना है, जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान पर टीम इंडिया की रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. लेकिन फिर भी ये फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. लेकिन आज आपको बताएंगे कि आप इस फाइनल में टीवी और मोबाइल पर लाइव कहां देख सकते हैं. आपको यहां पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स मिल जाएंगी.

कब और कहां खेला जाएगा फाइनल?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा फाइनल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, जबिक टॉस 6.30 बजे होगा.

टीवी पर कहां देख सकते हैं फाइनल?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबले को टीवी पर फैंस स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं.

कहां होगी फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर होगी. हालांकि आप डीएनए हिंदी पर लाइव अपडेट्स पढ़ सकेंगे.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड- मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, काइल जैमिसन और कोल मैककोन्ची.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से