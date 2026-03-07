FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

क्रिकेट

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

Suryakumar Yadav Press Conference: फाइनल से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 07, 2026, 10:29 PM IST

'पिता या बड़े भाई जैसा बनने की चाहत नहीं...' फाइनल से पहले सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर कही ये बात

Suryakumar Yadav Press Conference 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 8 मार्च को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. फाइनल से पहले भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है. उनका कहना है कि खिलाड़ियों के सामने बड़ा भाई या पिता बनने की चाहत नहीं है और उन्हें आजादी से खेलने दिया जाए. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, अगर सूर्या ट्रॉफी जीतने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो पहले कप्तान होंगे, जिन्होंने घर पर ट्रॉफी जीती होगी. 

ड्रेसिंग रूम के माहौल और युवा खिलाड़ियों को दी जाने वाली सलाह के बारे में पूछे जाने पर सूर्यकुमार यादव ने मजाकिया अंदाज में कहा, "वो मुझे ड्रेसिंग रूम में ज्यादा बोलने ही नहीं देते. वे अपनी शर्तों पर चलते हैं. मैंने देखा है कि जब उन्हें आजादी मिलती है तो मैदान पर उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग नजर आता है. कप्तानी के 6-5 महीने बाद मैं इस टीम से पूरी तरह जुड़ पाया. तब समझ आया कि बड़े भाई या पिता जैसा बनने का कोई मतलब नहीं है. आपको उन्हें खुला छोड़ना होगा. तभी आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल कर सकते हैं."

सूर्या ने हंसते हुए आगे कहा, "हर खिलाड़ी की अपनी क्षमता और ताकत होती है. ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं. मैंने खिलाड़ियों से बात की है. लेकिन जो ये महसूस करते हैं कि मैंने उन्हें छूट दी है. उनकी संख्या अब पहले से ज्यादा हो गई है. अब मैं ज्यादा दखल नहीं देता."

जब उनसे पूछा गया कि क्या रोहित शर्मा की जगह भरना मुश्किल है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "सर जूते मेरे हैं और मैं सिर्फ उनके कदमों पर चल रहा हूं. जब मैं उनके साथ खेल रहा था तब उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला. इसलिए मैंने वही रणनीति और वही मूल सिद्धांत अपनाने की कोशिश की. मैंने इसमें अपने तरीके को जोड़ने की कोशिश की और यह काफी कारगर रहा है."

सूर्यकुमार ने मैच के दबाव पर कहा, "कप्तान के तौर पर मुझ पर दबाव जरूर होगा. लेकिन उतना ही उत्साह भी है. क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का मौका बार-बार नहीं मिलता है. वो भी भारत में. हम इस मंच के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे हैं. ये सफर दो साल पहले शुरू हुआ था और अब फिर उसी स्टेडियम में लौट आए हैं, जहां 2023 में हमने इसे छोड़ा था. उम्मीद है कि हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे और मुश्किल हालात में भी साहस दिखाएंगे."

