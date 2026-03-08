IND vs NZ Final: अगर बारिश से रद्द हुआ मैच तो कौन बनेगा चैंपियन? जानें ICC का पूरा नियम

India vs New Zealand Final: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा. लेकिन फैंस के मन में सवाल होगा कि अगर अहमदाबाद में बारिश हो गई और मैच रद्द होता है, तो चैंपियन कौन बनेगा. आज हम आपको बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल बारिश से रद्द होता है, तो आईसीसी का नियम क्या कहता है और कौन ट्रॉफी अपने नाम करेगा?

अगर बारिश हुई तो क्या कहता है नियम?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा. ऐसे में अंपायर्स इंतजार करेंगे और अगर कट-ऑफ टाइम तक भी मैच शुरू नहीं हुआ, तो कम से कम 10 ओवरों का खेल करवाने की कोशिश की जाएगी. अगर 10-10 ओवरों का मैच नहीं हो पाता है, तो रिजर्व डे निमय लागू होगा. आईसीसी ने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए रिजर्व डे रख दिया था.

अगर रिजर्व डे पर भी हुई बारिश तो क्या होगा?

अगर फाइनल के दिन बारिश हुई और मैच नहीं हो सका, तो मैच को रिजर्व डे पर वहीं से खेला जाएगा, जहां से खेल छोड़ा गया होगा. जैसे बिना टॉस के मैच रिजर्व डे पर गया था, टॉस से ही शुरू होगा. लेकिन अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश हुई और मैच नहीं हो सका, तो क्या होगा. ऐसे में आईसीसी ते नियम के अनुसार, दोनों ही टीमों को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा. साल 2002 में भारत और श्रीलंका को चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता घोषित किया गया था.

कैसा है अहमदाबाद के मौसम का हाल?

रविवार 8 मार्च को अहमदाबाद में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, जो दोनों टीमें के साथ-साथ फैंस के लिए भी अच्छी खबर है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार 8 मार्च को 0 प्रतिशत बारिश की उम्मीद है. हालांकि 12 प्रतिशत नमी रहेगी और साथ ही सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी.

