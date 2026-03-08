Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

क्रिकेट
भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने 255 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 159 रनों पर ही सिमट गई. टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. पहले 2007 एमएस धोनी की कप्तानी में फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 में खिताब जीता है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल में कई रिकॉर्ड्स बने हैं. आप यहां फाइनल में बने सभी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं.
सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीमें
भारत- 3 बार
वेस्टइंडीज-2 बार
इंग्लैंड-2 बार
लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें
भारतीय टीम इकलौती टीम है, जिसने लगातार दो बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत हासिल की थी. उसके बाद अब सूर्या ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खिताब जिता दिया है.
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज
40 - जसप्रीत बुमराह
38 - लसिथ मलिंगा
38 - एनरिक नॉर्खिया
36 - अर्शदीप सिंह
36 - टिम साउथी
T20 WC संस्करण में सबसे ज्यादा रन
383 - साहिबजादा फरहान 2026 में
326 - 2026 में टिम सेफर्ट
321 - संजू सैमसन 2026 में
319 - 2014 में विराट कोहली
317 - 2009 में तिलकरत्ने दिलशान
317 - ईशान किशन 2026 में
T20 वर्ल्ड कप में एक टीम पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री काउंट
41 - श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007
37 - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल
37 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल
36 - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल
T20 विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के
19 - नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट, 2014
19 - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई WS, 2026
19 - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल
18 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल
17 - भारत vs जिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026
16 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, ब्रिजटाउन, 2010
टी20 विश्व कप में टीम का सर्वोच्च स्कोर
260/6 - श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007
256/4 - भारत vs जिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026
255/5 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल
254/6 - वेस्टइंडीज बनाम जिम, मुंबई डब्ल्यूएस, 2026
253/7 - भारत बनाम इंग्लैंड, मुंबई डब्ल्यूएस, 2026 सेमीफाइनल
246/7 - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई डब्ल्यूएस, 2026 सेमीफाइनल
पुरुषों के टी20 में सबसे ज्यादा बार 250 प्लस स्कोर
7 - भारत
5 - एसआरएच
3 - वेस्ट इंडीज
3 - जिम्बाब्वे
3 - सरे
एक T20I सीरीज में सर्वाधिक छक्के
25 - फिन एलन (न्यूज़ीलैंड) बनाम पाकिस्तान, 2024
24 - संजू सैमसन (भारत), T20 वर्ल्ड कप 2026
24 - सिकंदर रज़ा (जिम्बाब्वे) - T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर, 2023/24
22 - फिल साल्ट (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, 2023
22 - अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम इंग्लैंड, 2025
22 - टिम सीफर्ट (न्यूज़ीलैंड) बनाम पाकिस्तान, 2025
टी20 विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर
3 - महेला जयवर्धने (2010)
3 - विराट कोहली (2016-2021)
3 - बाबर आजम (2021)
3 - केएल राहुल (2021)
3 - कुसल मेंडिस (2026)
3 - साहिबजादा फरहान (2026)
3 - संजू सैमसन (2026)
T20 WC नॉकआउट में सबसे तेज टीम शतक
7.2 ओवर - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026
7.5 ओवर - न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 2026
8.1 ओवर - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई, 2026
8.3 ओवर - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026
टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ी
2014- विराट कोहली
2016- विराट कोहली
2024- जसप्रीत बुमराह
2026- संजू सैमसन
टी20 विश्व कप में पूर्ण सदस्यीय टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत का अंतर
107 रन - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई, 2026
104 रन - साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022
104 रन - वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2024
96 रन - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल
90 रन - भारत vs इंग्लैंड, कोलंबो आरपीएस, 2012
टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन
499 - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026 SF
414 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल
388 - ऑस्ट्रेलिया बनाम पाक, ग्रोस आइलेट, 2010 सेमीफाइनल
388 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई, 2016 सेमीफाइनल
सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हारने वाल टीमें
2 - पाकिस्तान (2007, 2022)
2 - श्रीलंका (2009, 2012)
2 - न्यूजीलैंड (2021, 2026)
