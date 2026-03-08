Team India Records: फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, ऐसा करने वाली बनी दुनिया की नंबर-1 टीम

Team India Records in T20 World Cup 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल में कई रिकॉर्ड्स बने हैं. आप यहां फाइनल में बने सभी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं.

भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है. टीम इंडिया ने 255 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 159 रनों पर ही सिमट गई. टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है. पहले 2007 एमएस धोनी की कप्तानी में फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 में खिताब जीता है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल में कई रिकॉर्ड्स बने हैं. आप यहां फाइनल में बने सभी रिकॉर्ड्स देख सकते हैं.

सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली टीमें

भारत- 3 बार

वेस्टइंडीज-2 बार

इंग्लैंड-2 बार

लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें

भारतीय टीम इकलौती टीम है, जिसने लगातार दो बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है. इससे पहले 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जीत हासिल की थी. उसके बाद अब सूर्या ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खिताब जिता दिया है.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज

40 - जसप्रीत बुमराह

38 - लसिथ मलिंगा

38 - एनरिक नॉर्खिया

36 - अर्शदीप सिंह

36 - टिम साउथी

T20 WC संस्करण में सबसे ज्यादा रन

383 - साहिबजादा फरहान 2026 में

326 - 2026 में टिम सेफर्ट

321 - संजू सैमसन 2026 में

319 - 2014 में विराट कोहली

317 - 2009 में तिलकरत्ने दिलशान

317 - ईशान किशन 2026 में

T20 वर्ल्ड कप में एक टीम पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री काउंट

41 - श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

37 - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल

37 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल

36 - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल

T20 विश्व कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के

19 - नीदरलैंड बनाम आयरलैंड, सिलहट, 2014

19 - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई WS, 2026

19 - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026 सेमीफाइनल

18 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल

17 - भारत vs जिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026

16 - ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत, ब्रिजटाउन, 2010

टी20 विश्व कप में टीम का सर्वोच्च स्कोर

260/6 - श्रीलंका बनाम केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

256/4 - भारत vs जिम्बाब्वे, चेन्नई, 2026

255/5 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल

254/6 - वेस्टइंडीज बनाम जिम, मुंबई डब्ल्यूएस, 2026

253/7 - भारत बनाम इंग्लैंड, मुंबई डब्ल्यूएस, 2026 सेमीफाइनल

246/7 - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई डब्ल्यूएस, 2026 सेमीफाइनल

पुरुषों के टी20 में सबसे ज्यादा बार 250 प्लस स्कोर

7 - भारत

5 - एसआरएच

3 - वेस्ट इंडीज

3 - जिम्बाब्वे

3 - सरे

एक T20I सीरीज में सर्वाधिक छक्के

25 - फिन एलन (न्यूज़ीलैंड) बनाम पाकिस्तान, 2024

24 - संजू सैमसन (भारत), T20 वर्ल्ड कप 2026

24 - सिकंदर रज़ा (जिम्बाब्वे) - T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका क्वालीफायर, 2023/24

22 - फिल साल्ट (इंग्लैंड) बनाम वेस्टइंडीज, 2023

22 - अभिषेक शर्मा (भारत) बनाम इंग्लैंड, 2025

22 - टिम सीफर्ट (न्यूज़ीलैंड) बनाम पाकिस्तान, 2025

टी20 विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर

3 - महेला जयवर्धने (2010)

3 - विराट कोहली (2016-2021)

3 - बाबर आजम (2021)

3 - केएल राहुल (2021)

3 - कुसल मेंडिस (2026)

3 - साहिबजादा फरहान (2026)

3 - संजू सैमसन (2026)

T20 WC नॉकआउट में सबसे तेज टीम शतक

7.2 ओवर - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026

7.5 ओवर - न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता, 2026

8.1 ओवर - इंग्लैंड बनाम भारत, मुंबई, 2026

8.3 ओवर - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026

टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने जाने वाले भारतीय खिलाड़ी

2014- विराट कोहली

2016- विराट कोहली

2024- जसप्रीत बुमराह

2026- संजू सैमसन

टी20 विश्व कप में पूर्ण सदस्यीय टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत का अंतर

107 रन - वेस्टइंडीज बनाम जिम्बाब्वे, मुंबई, 2026

104 रन - साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश, सिडनी, 2022

104 रन - वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान, ग्रोस आइलेट, 2024

96 रन - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल

90 रन - भारत vs इंग्लैंड, कोलंबो आरपीएस, 2012

टी20 वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में सबसे ज्यादा रन

499 - भारत vs इंग्लैंड, मुंबई, 2026 SF

414 - भारत बनाम न्यूजीलैंड, अहमदाबाद, 2026 फाइनल

388 - ऑस्ट्रेलिया बनाम पाक, ग्रोस आइलेट, 2010 सेमीफाइनल

388 - भारत बनाम वेस्टइंडीज, मुंबई, 2016 सेमीफाइनल

सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप फाइनल हारने वाल टीमें

2 - पाकिस्तान (2007, 2022)

2 - श्रीलंका (2009, 2012)

2 - न्यूजीलैंड (2021, 2026)

