संजू सैमसन को मैन ऑफ द सीरीज मिला, जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, सचिन तेंदुलकर टीम को जीत की बधाई दी, विराट कोहली ने टीम को जीत की बधाई दी | PM मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी, बुमराह ने 4 और अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए, हार्दिक, वरुण, अभिषेक शर्मा ने 1-1 विकेट लिया, भारतीय टीम पर हर देशवासी को गर्व-PM, PM मोदी ने टीम को जीत की बधाई दी, मेहनत, कौशल, टीमवर्क की जीत- PM

IND vs NZ Final: पीएम मोदी से लेकर विराट कोहली तक, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने पर टीम इंडिया को मिली बधाई

India vs New Zealand Final: खिताब जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विराट कोहली तक देशभर से कई दिग्गज और स्टार्स टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 08, 2026, 11:27 PM IST

IND vs NZ Final: पीएम मोदी से लेकर विराट कोहली तक, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने पर टीम इंडिया को मिली बधाई

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है. फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर लगातार दूसरा खिताब अपने नाम किया है. लगातार दो बार खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है. इसके अलावा टीम इंडिया ने तीसरा खिताब भी अपने नाम कर लिया है. एमएस धोनी और रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव भारत के लिए ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान बन गए हैं. 2026 का खिताब जीतने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विराट कोहली तक देशभर से कई दिग्गज और स्टार्स टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं. यहां देखिए किन लोगों ने भारतीय टीम को बधाईयां दी हैं. 

विराट कोहली ने अपने एक्स पर लिखा, चैंपियंस, अहमदाबाद में टीम इंडिया की अभूतपूर्व जीत. पूरे टूर्नामेंट में हमने जो विस्फोटक क्रिकेट खेला उसका कोई मुकाबला नहीं. कठिन परिस्थितियों में लड़ते रहने और एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने के लिए लड़कों ने शानदार चरित्र दिखाया. इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए सभी खिलाड़ियों और प्रबंधन के सभी सदस्यों को बधाई. जय हिन्द.

पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, चैंपियंस, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई! ये उल्लेखनीय जीत असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम वर्क को दर्शाती है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट धैर्य दिखाया है. इस जीत ने हर भारतीय का दिल गर्व और खुशी से भर दिया है. शाबाश, टीम इंडिया!

हरभजन सिंह ने एक्स पर लिखा, इससे पहले कि नेटवर्क बहुत व्यस्त हो जाए, टीम इंडिया को अग्रिम बधाई. हमारी टीम पर बहुत गर्व है, जय हिंद.

इरफान पठान ने एक्स पर लिखा, टीम इंडिया इतिहास रचने को तैयार है. सफेद गेंद क्रिकेट का वर्चस्व.

मयंक यादव ने लिखा, इतिहास हारा, इतिहास दोहराया गया. पहली गेंद से आखिरी तक, नेक इरादे के साथ टीम इंडिया बनी 3 बार की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन. इस समूह के पीछे का विश्वास और तैयारी वास्तव में चमक उठी. एक प्रभावशाली अभियान जो चैंपियनों की मानसिकता, अनुशासन और भूख को दर्शाता है. अच्छा खेला, लड़कों.

