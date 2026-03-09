T20 World Cup 2026: लगातार दूसरा खिताब जीतने के बाद पाकिस्तानियों ने भारत की शान में पढ़े कसीदे, जानें किसने क्या कहा

Ex Pakistani Legends on Team India: टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का जमकर तारीफ की है.

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 96 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया के लिए ये खिताब काफी अहम है, क्योंकि टीम ने लगातार दूसरी ट्रॉफी जीती है. ऐसा करने वाली टीम दुनिया की पहली और इकलौती टीम बन गई है. इतना ही नहीं टीम ने सबसे ज्यादा तीन टी20 वर्ल्ड कप के खिताब जीत लिए हैं. लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का जमकर तारीफ की है. आइए जानते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है?

जावेद मियांदाद से लेकर राशिद लतीफ तक सबने की तारीफ

पूर्व टेस्ट कप्तान और महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद ने कहा, "उनकी भारतीय टीम अब एक मजबूत प्रक्रिया आधारित क्रिकेट ढांचे का फायदा उठा रही है. अगर आप देखें कि वो अब कितनी प्रतिभा तैयार कर रहे हैं, तो ये उनके मजबूत ढांचे की वजह से है. उनके पास बल्लेबाज, स्पिनर या तेज गेंदबाजों की कमी नहीं है और उनके युवा खिलाड़ी नतीजा हासिल करने के लिए खेलते हैं और उन्हें खेल की जानकारी है. हमारे ड्रेसिंग रूम में एक बार ऐसा माहौल था और हम अक्सर जीतते थे."

पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, "जब आप नियमित तौर पर बड़ी प्रतियोगिताओं के फाइनल में पहुंचते हैं तो खिलाड़ी भी जीतने के आदी हो जाते हैं. भारतीय क्रिकेट टीम में निरंतरता और स्थिरता भी उनकी सफलता का एक अहम कारण है, जबकि इसके विपरीत पाकिस्तान में बार-बार बदलाव और बेसब्री ने कई समस्याएं पैदा की हैं."

पूर्व टेस्ट तेज गेंदबाज सिकंदर बख्त ने कहा, "हमें अपनी नाकामियों के लिए बहाने ढूंढना बंद करना होगा और सही फैसले लेने होंगे. आम तौर पर हम जब भी भारत से हारते हैं या वो बड़ी प्रतियोगिताओं में अच्छा करते हैं तो हम कमियां निकालने और साजिश की बातें फैलाने की कोशिश करते हैं. हमें इसे रोकना होगा और ये स्वीकार करना होगा कि उनकी टीम एक शीर्ष टीम है और हमें अपनी गलतियों से सीखकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए."

पूर्व मुख्य कोच मोहसिन खान ने कहा, "इसके अलावा मुझे भारतीय खिलाड़ियों में कोई असुरक्षा की भावना नहीं दिखती. शायद इसलिए क्योंकि वित्तीय तौर पर उनका बोर्ड उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से