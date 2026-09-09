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IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फैंस के बीच उत्साह, एक महीने पहले ही बिक गए 50 हजार से ज्यादा टिकट

IND vs NZ Tickets: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट, 5 वनडे और 5 ही टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 22 अक्टूबर, 2026 से होगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 09, 2026, 03:51 PM IST

IND vs NZ: भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से पहले फैंस के बीच उत्साह, एक महीने पहले ही बिक गए 50 हजार से ज्यादा टिकट

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट, 5 वनडे और 5 ही टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 22 अक्टूबर, 2026 से होगा. टी20 सीरीज पहले खेली जाएगी, जिसके बाद वनडे और फिर अंत में टेस्ट सीरीज खेली जानी है. हालांकि, इस सीरीज को लेकर अभी से फैंस के बीच उत्साह देखने को मिली है. न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक जानकारी देते हुए बताया है कि सीरीज को एक महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अभी से 50000 से ज्यादा टिकट बिक गए हैं. 

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दी जानकारी

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया, 'क्रिकेट नेशन' सदस्यों, स्काई ग्राहकों और एएनजेड ग्राहकों के लिए दो हफ्ते की प्री-सेल के बाद सोमवार से आम लोगों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई. टिकटों की मांग काफी अधिक है, खासकर भारत के मैचों के लिए. भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले दूसरे टी20 मुकाबले के लगभग 75 प्रतिशत टिकट पहले ही बिक चुके हैं.

6 साल बाद भारत करेगी न्यूजीलैंड का दौरा

भारत 6 साल बाद न्यूजीलैंड का दौरा करने जा रहा है. दोनों टीमें 22 अक्टूबर से पांच टी20 इंटरनेशनल, पांच वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी. टी20 इंटरनेशनल मैचों की मांग सबसे ज्यादा है. ईडन पार्क में लोगों की दिलचस्पी को देखते हुए न्यूजीलैंड क्रिकेट ने स्टेडियम की छठी टियर (ऊपरी मंजिल) की सीटें खोलने का फैसला किया है. ऐसा 2019 में भारत के न्यूजीलैंड दौरे के बाद पहली बार हो रहा है. ये अतिरिक्त सीटें 30 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच होने वाले चौथे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए उपलब्ध होंगी.

हाल के सालों में स्टेडियम की छठी टियर बहुत कम मौकों पर खोली गई है. इससे पहले इसे 2015 क्रिकेट विश्व कप और 2018 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पुरुष टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए खोला गया था. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैचों को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इसी साल दोनों टीमें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में आमने-सामने खेली थीं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग हेड ने कही ये बात

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मार्केटिंग हेड टिम एलिस ने कहा, बढ़ती मांग भारत के दौरे को लेकर लोगों के उत्साह को दिखाती है. सालों बाद ईडन पार्क के सबसे ऊपरी हिस्से को खोल पाना वाकई रोमांचक है और ये इस दौरे को लेकर बढ़ रहे उत्साह को दर्शाता है. हैगली ओवल में होने वाले मैचों में हमेशा अच्छी-खासी भीड़ जुटती रही है, लेकिन इनमें से किसी एक मैच के लिए तीन-चौथाई से ज्यादा टिकटों का पहले ही बिक जाना वाकई बहुत बड़ी बात है."

एलिस ने आगे कहा, न्यूजीलैंड क्रिकेट इस दौरे के दौरान कई तरह की गतिविधियां आयोजित करने की तैयारी कर रहा है. ताकि मैचों को दर्शकों के लिए और भी दिलचस्प बनाया जा सके. हम इस दौरे से जुड़े कई कार्यक्रमों की योजना बनाने में जोर-शोर से जुटे हैं और मैच के दौरान कुछ रोमांचक गतिविधियां भी तैयार कर रहे हैं. हमें पूरा भरोसा है कि इनसे हर उम्र के दर्शकों को शानदार अनुभव मिलेगा." 

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