'असली काम अभी बाकी है...' टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पूर्व दिग्गज ने टीम इंडिया को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

ICC T20 World Cup 2026: जीत की हैट्रिक लगाकर टीम इंडिया ने 3-0 से अजेय बढ़त बना दी है. इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने टीम इंडिया की वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी को लेकर बयान दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला बीती रात 25 जनवरी को खेला गया था. न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए थे. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने सिर्फ 10 ओवरों में ही टारगेट को चेज कर दिया और 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए, जबकि सूर्या ने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए. वहीं ईशान किशन ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए हैं. हालांकि जीत की हैट्रिक लगाकर टीम इंडिया ने 3-0 से अजेय बढ़त बना दी है. इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने टीम इंडिया की वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी को लेकर बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने जियो हॉटस्टार के एक कार्यक्रम में कहा, "ये सीरीज तो भूख जगाने की तरह है. असली काम तो 7 फरवरी से शुरू होगा. सीरीज जीतने के बाद अब सारा ध्यान वर्ल्ड कप खिताब का बचाव करने पर है. ये खिलाड़ी उसके लिए अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं. उनमें से कुछ को तो बल्लेबाजी का मौका भी नहीं मिला है. इसलिए वो रेंज हिटिंग, टाइमिंग, रिदम, बैट फ्लो और पिकअप पर काम कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि इस टीम का ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है. वो वर्ल्ड कप को हल्के में नहीं ले रहे हैं. वो किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले रहे हैं."

उन्होंनेआगे कहा, "भारत को खुद पर पूरा भरोसा है, जब आपके पास निचले क्रम में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी हों और उन्हें दो मैचों में बल्लेबाजी करने की जरूरत भी न पड़ी हो और भारत फिर भी आसानी से जीत रहा हो तो इससे इस टीम की क्षमता और गहराई का पता चलता है. अगर 20 ओवर के मैच में कोई बल्लेबाज खुद से कहता है कि उसके पास पांच या सात ओवर हैं तो वो लगभग हर गेंद पर रन बनाने की कोशिश कर सकता है. ये हमेशा चौका या छक्का जड़ने से नहीं जुड़ा है. ये एक या दो रन भी हो सकते हैं, लेकिन मकसद हर गेंद का पूरा फायदा उठाना है."

उन्होंने कहा, "इस टीम के अंदर यह विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. भले ही कोई छोटी-मोटी चूक हो जाए. ये टीम जानती है कि वह इससे उबर सकती है, फिर से संगठित हो सकती है और जीत की ओर आगे बढ़ सकती है. मुझे लगता है कि इस तरह के रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है. सिर्फ दो ओवर में अर्धशतक बनाना बेहद कठिन है. लेकिन अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ मैचों में ये साबित कर दिया है कि वह ऐसा करने में सक्षम हैं. उन्होंने इस मैच में 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया. एक अन्य मैच में उन्होंने 17 गेंदों में अर्धशतक बनाया था. इसलिए वो लगातार रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं. मुझे लगता है कि सबसे खुश युवराज सिंह होंगे. उन्हें खुशी होगी कि उनका रिकॉर्ड उस खिलाड़ी ने तोड़ा है जिसे वो खुद कोचिंग दे रहे हैं."

