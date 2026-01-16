इंडियन जर्सी में Ayush Badoni की फोटो आते ही इंटरनेट पर मचा कोहराम, होने लगी गुटका बैन की मांग, जानें क्या है माजरा

Ayush Badoni: बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट में आयुष को टीम में शामिल किया है. आयुष की भारतीय जर्सी के साथ फोटोशूट हुआ और तस्वीर सामने आने के बाद कोहराम मच गया और लोग गुटका बैन करने की मांग करने लगे हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं. इस सीरीज के बीच में युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी की एंट्री हुई है. दरअसल, वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा और बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट में आयुष को टीम में शामिल किया है. इस बीच आयुष की भारतीय जर्सी के साथ फोटोशूट हुआ और तस्वीर सामने आने के बाद कोहराम मच गया और लोग गुटका बैन करने की मांग करने लगे हैं. आइए जानते हैं कि आखिरी पूरा मामला क्या है.

आयुष बडोनी की फोटो आने के बाद मचा कोहराम

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से पहले आयुष बडोनी का इंडियन जर्सी में फोटोशूट हुआ है. इस फोटोशूट के बाद जैसे ही तस्वीरें सामने आई, तो इंटरनेट पर कोहराम मच गया. दरअसल, बडोनी की जो फोटो वायरल हो रही है, उस तस्वीर के पीछे दीवार पर गुटका थूका गया है. ऐसे में फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं.

आयुष बडोनी की फोटो पर यूजर्स लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा,बोलों जुबां केसरी... वहीं दूसरे ने लिखा, कानपुर में फोटो शूट हुआ है क्या. एक ने लिखा, ये गुटके का विज्ञापन लग रहा है. वहीं कई लोग इस तस्वीर का बैकग्राउंड चेज करके फोटो डाल रहे हैं.

टीम इंडिया में पहली बार मिली जगह

वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद बोर्ड ने आयुष बडोनी को टीम इंडिया में शामिल किया. हालांकि बोर्ड के इस फैसले से सभी हैरान थे. क्योंकि वॉशी के रिप्लेसमेंट में लोग अन्य क्रिकेटर्स की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन बोर्ड ने बडोनी का नाम लेकर सभी को हैरान कर दिया. हालांकि पहली बार आयुष बडोनी टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं. लेकिन उनका प्लेइंग इलेवन में शामिल होना काफी मुश्किल लग रहा है.

