RSSB 4th Grade Results 2025-26: राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती का रिजल्ट जारी, बोर्ड ने कटऑफ मार्क्स भी किया रिलीज

आने वाले दिनों में इन 15 नौकरियों पर मंडरा रहा खतरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से खुल जाएंगी आंखें!

इंडियन जर्सी में Ayush Badoni की फोटो आते ही इंटरनेट पर मचा कोहराम, होने लगी गुटका बैन की मांग, जानें क्या है माजरा

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

कौन हैं देश की पहली महिला फॉरेंसिक साइंटिस्ट? 1993 बम ब्लास्ट की जांच में जिन्होंने साइंस को बनाया था हथियार

Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज

Ayush Badoni: बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट में आयुष को टीम में शामिल किया है. आयुष की भारतीय जर्सी के साथ फोटोशूट हुआ और तस्वीर सामने आने के बाद कोहराम मच गया और लोग गुटका बैन करने की मांग करने लगे हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 16, 2026, 05:05 PM IST

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके शुरुआती दो मुकाबले खेले जा चुके हैं और दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं. इस सीरीज के बीच में युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी की एंट्री हुई है. दरअसल, वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में चोटिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सीरीज से बाहर होना पड़ा और बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट में आयुष को टीम में शामिल किया है. इस बीच आयुष की भारतीय जर्सी के साथ फोटोशूट हुआ और तस्वीर सामने आने के बाद कोहराम मच गया और लोग गुटका बैन करने की मांग करने लगे हैं. आइए जानते हैं कि आखिरी पूरा मामला क्या है. 

आयुष बडोनी की फोटो आने के बाद मचा कोहराम

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले से पहले आयुष बडोनी का इंडियन जर्सी में फोटोशूट हुआ है. इस फोटोशूट के बाद जैसे ही तस्वीरें सामने आई, तो इंटरनेट पर कोहराम मच गया. दरअसल, बडोनी की जो फोटो वायरल हो रही है, उस तस्वीर के पीछे दीवार पर गुटका थूका गया है. ऐसे में फैंस तरह तरह की बातें कर रहे हैं. 

आयुष बडोनी की फोटो पर यूजर्स लगातार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा,बोलों जुबां केसरी... वहीं दूसरे ने लिखा, कानपुर में फोटो शूट हुआ है क्या. एक ने लिखा, ये गुटके का विज्ञापन लग रहा है. वहीं कई लोग इस तस्वीर का बैकग्राउंड चेज करके फोटो डाल रहे हैं. 

टीम इंडिया में पहली बार मिली जगह

वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद बोर्ड ने आयुष बडोनी को टीम इंडिया में शामिल किया. हालांकि बोर्ड के इस फैसले से सभी हैरान थे. क्योंकि वॉशी के रिप्लेसमेंट में लोग अन्य क्रिकेटर्स की उम्मीद कर रहे थे. लेकिन बोर्ड ने बडोनी का नाम लेकर सभी को हैरान कर दिया. हालांकि पहली बार आयुष बडोनी टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं. लेकिन उनका प्लेइंग इलेवन में शामिल होना काफी मुश्किल लग रहा है.

