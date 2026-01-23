FacebookTwitterYoutubeInstagram
मुठभेड़ में जैश कमांडर उस्मान मारा गया, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद की, आतंकी से एम4 असॉल्ट राइफल बरामद.

'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

Abhishek Sharma: दूसरे टी20 से पहले युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने कोच, टीम और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बात की है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 23, 2026, 05:25 PM IST

Abhishek Sharma

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज शुक्रवार 23 जनवरी से खेला जाएगा. पहले टी20 में टीम इंडिया ने 48 रनों से शानदार जीत दर्ज की थी. इस मैच में युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 35 गेंदों में 85 रन ठोक दिए थे, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने 238 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. ऐसे में दूसरे टी20 से पहले अभिषेक शर्मा ने कोच, टीम और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को लेकर बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा के प्रभाव पर बात करते हुए जियोस्टार से कहा, "रोहित भाई ने देश के लिए बहुत कुछ किया है. पावरप्ले में वो जो शुरुआत देते थे, उससे प्रतिद्वंद्वी टीम पर हमेशा दबाव बना रहता था. जब मैं टीम में आया तो कोच और कप्तान मुझसे यही चाहते थे. मुझे लगता है कि ये मेरी बल्लेबाजी शैली के अनुरूप भी है. क्योंकि मुझे शुरुआत से ही आक्रामक खेलने का शौक है. मैं रोहित भाई के नक्शेकदमों पर चल रहा हूं और मुझे इस तरीके से खेलकर भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करने पर खुशी है."

उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से परिपक्व हो गया हूं क्योंकि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है. लेकिन मुझे लगता है कि मेरी भूमिका पहले छह ओवरों में आक्रामक क्रिकेट खेलना है. मैं इसके लिए बहुत अभ्यास कर रहा हूं। मुझे पता है कि अगर मैं अच्छी शुरुआत दूं या शुरू से अच्छा इरादा दिखाऊं तो टीम उसी लय का अनुकरण कर सकती है, मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूं.अगर मुझे आक्रामक क्रिकेट खेलना है तो मुझे एक खास तरह से अभ्यास करना होगा. मैं मैच से पहले यही करता हूं. जब मुझे एक हफ्ते या दस दिन का समय मिलता है तो मैं ध्यान में रखता हूं कि अगले मुकाबलों में मुझे किस प्रकार के गेंदबाजों का सामना करना है."

उन्होंने कहा, "मैं आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भी अभ्यास कर रहा हूं. मुझे पता है कि हम भारत के अलग-अलग हिस्सों में विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न टीम के खिलाफ खेलेंगे इसलिए तैयारी अहम है. मैं नेट्स में उसी तरह के गेंदबाजों का सामना करने की कोशिश करता हूं, जो मुझे विपक्षी टीम से मिल सकते हैं. मैं उनसे आउटस्विंगर, इनस्विंगर और नयी गेंद का उपयोग करने को कहता हूं. मुझे पता है कि विशेषकर विश्व कप या किसी अन्य मैच के दौरान वे मुझे बहुत तेज गेंदबाजी नहीं करेंगे. मुझे पिछले मुकाबलों में ये महसूस हुआ इसलिए मैंने इस पर काम किया है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

