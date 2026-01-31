Ishan kishan Century: ईशान किशन ने 42 गेंदों में पहला शतक जड़कर रचा इतिहास, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

Ishan kishan Century: ईशान किशन ने काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए शतक लगा दिया. किशन ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाकर इतिहास रच दिया है और साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 271 रनों का विशाल स्कोर बना दिया. इस दौरान स्टार बल्लेबाज ईशान किशन ने काफी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए शतक लगा दिया. किशन ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाकर इतिहास रच दिया है और साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं. आइए जानते हैं कि किशन ने कौनसे रिकॉर्ड बनाए हैं.

ईशान किशन ने ठोका तूफानी शतक

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मैच में शानदार बैटिंग की है. उन्होंन 42 गेंदों में 6 चौके और 10 छक्कों की मदद से 103 रनों की पारी खेली है. इस दौरान किशन का स्ट्राइक रेट 239.53 का रहा है. हालांकि शतक के बाद अगली ही गेंद पर आउट भी हो गए थे. लेकिन इस पारी के साथ किशन ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी बना लिया है. वहीं किशन का पहला शतक उनके लिए और भी यादगार बन गया है, क्योंकि उन्होंने इस शतकीय पारी के साथ-साथ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

ईशन किशन ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

ईशान किशन ने 42 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रचा है. उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने के मामले में सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सूर्या ने 45 गेंदों में शतक लगाया था. लेकिन अब किशन ने 42 गेंदों में सेंचुरी लगाई है.

वहीं इसके अलावा ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड लगाया है. इससे पहले किसी भी बल्लेबाज ने इतनी तेज शतक नहीं लगाया था. लेकिन कीवी के खिलाफ 42 गेंदों में शतक लगाकर किशन ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में ईशान किशन चौथे भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. उन्होंने अपने टी20 करियर में कुल 7 शतक पूरे कर लिए हैं और भारत के लिए ऐसा करने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं.

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 103 रन बनाए. इसके अलावा अभिषेक ने 16 गेंदों में 30, सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 63 रन ठोके. वहीं हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 42 रन ठोक दिए. संजू सैमसन 6, रिंकू सिंह 8 और शिवम दुबे ने 7 रन बनाए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.