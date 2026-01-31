FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसका आखिरी मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 31, 2026, 10:39 PM IST

IND vs NZ 5th T20 Highlights: ईशान के तूफान में उड़ा न्यूजीलैंड, 46 रनों से जीता आखिरी मुकाबला; 4-1 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20 Highlights

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसका आखिरी मुकाबला टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है. भारत ने इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम की है. भारत ने आखिरी मैच में पहले खेलते हुए 271 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसका पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 225 रन ही बना सकी और 46 रनों से मुकाबला गंवा दिया. इस मैच में ईशान किशन ने तूफानी पारी खेलते हुए सिर्फ 42 गेंदों में ही शतक ठोक दिया. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने भी विस्फोटक बैटिंग की. हालांकि टीम इंडिया ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से जीत लिया है और अपनी वनडे सीरीज की हार का बदला ले लिया है. 

न्यूजीलैंड को मिला था 272 रनों का लक्ष्य

न्यूजीलैंड के सामने 272 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसकी पीछा करने उतरी टीम ने अपना पहले विकेट सिर्फ 17 रनों पर गंवा दिया. लेकिन उसके बाद फिन एलन और रचिन रविंद्र के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई और टीम का दूसरा विकेट 117 रनों पर गिरा. लेकिन उसके बाद टीम ने एक के बाद एक विकेट गंवा दिया. न्यूजीलैंड की टीम 19.4 ओवरों में 225 रनों पर ही ढेर हो गई और 46 रनों से मुकाबला गंवा दिया.

न्यूजीलैंड के लिए फिन एलन ने 38 गेंदों में 6 छक्के और 8 चौकों की मदद से 80 रनों की पारी खेली. इसके अलावा रचिन ने 17 पर 30 रन बनाए. टिम शेफर्ट 5, ग्लेन फिलिप्स 7, डेरिल मिशेल 26, मिचेल सेंटनर 0, बेवन जैकब्स 7, काइल जेमीसन 9, ईश सोढी 33, लॉकी फर्ग्यूसन 3 और जैकब डफी ने नाबाद 9 रनों की पारी खेली.  

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी टी20 में अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा अक्षर पटेल ने 3 और रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट चटकाया है. वहीं न्यूजीलैंड के लिए लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए हैं, जबकि जैकब डफी, काइल जेमीसन और मिचेल सेंटनर ने 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही टीम इंडिया की पारी

टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 271 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए ईशान किशन ने 103 रन बनाए. इसके अलावा अभिषेक ने 16 गेंदों में 30, सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 63 रन ठोके. वहीं हार्दिक पांड्या ने 17 गेंदों में 42 रन ठोक दिए. संजू सैमसन 6, रिंकू सिंह 8 और शिवम दुबे ने 7 रन बनाए. 

