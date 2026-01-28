FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

'अजित के निधन पर राजनीति करना सही नहीं', 'ममता के राजनीति का स्तर नीचे जाता जा रहा', 'शरद पवार ने भी कहा- ये हादसा है, राजनीति न हो', CM ममता के बयान पर फडणवीस ने कहा | महाराष्ट्र की गणेशोत्सव झांकी को प्रथम पुरस्कार, नौसेना-दिल्ली पुलिस को बेस्ट मार्चिंग दस्ता चुना, गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के परिणाम घोषित, पॉपुलर चॉइस श्रेणी में असम रेजिमेंट, गुजरात की झांकी, केरल की झांकी तीसरे नंबर का स्थान मिला, संस्कृति मंत्रालय की 'वंदे मातरम' झांकी अव्वल रही, जम्मू-कश्मीर की झांकी को दूसरा स्थान मिला, पॉपुलर चॉइस श्रेणी में असम रेजिमेंट, गुजरात झांकी, केरल की झांकी को तीसरे नंबर का स्थान मिला

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजों की होती है जमकर धुलाई, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाएंगे 5 मुकाबले; जानें कैसा है मुंबई का रिकॉर्ड

वानखेड़े स्टेडियम में गेंदबाजों की होती है जमकर धुलाई, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खेले जाएंगे 5 मुकाबले; जानें कैसा है मुंबई का रिकॉर्ड

Ajit Pawar मौत मामले पर Sharad Pawar ने किया सभी अफवाहों को ख़ारिज, कही ये जरूरी बात...

Ajit Pawar मौत मामले पर Sharad Pawar ने किया सभी अफवाहों को ख़ारिज, कही ये जरूरी बात...

IND vs NZ 4th T20 Highlights: टीम के काम नहीं आई दुबे की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड ने भारत को दी 50 रनों से करारी शिकस्त

IND vs NZ 4th T20 Highlights: टीम के काम नहीं आई दुबे की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड ने भारत को दी 50 रनों से करारी शिकस्त

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ 4th T20 Highlights: टीम के काम नहीं आई दुबे की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड ने भारत को दी 50 रनों से करारी शिकस्त

IND vs NZ 4th T20 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 50 रनों से अपने नाम कर लिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 28, 2026, 10:42 PM IST

IND vs NZ 4th T20 Highlights: टीम के काम नहीं आई दुबे की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड ने भारत को दी 50 रनों से करारी शिकस्त

IND vs NZ 4th T20 Highlights

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IND vs NZ 4th T20 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था. इस मैच में कीवी टीम ने 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसकी पीछा करते हुए टीम इंडिया 165 रनों पर ही ढेर हो गई. न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपना पहला मुकाबला जीता है. इससे पहले भारत ने लगातार तीन मैच हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. लेकिन अब कीवी टीम ने क्लीन स्वीप होने से बचा लिया है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी के साथ साथ दमदार गेंदबाजी भी की है, जिसकी वजह से टीम को जीत मिली है. 

भारत के काम नहीं आई दुबे की पारी

216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया था. उसके बाद सूर्यकुमार यादव भी 8 रनों पर लौट गए. फिर संजू सैमसन 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वहीं हार्दिक पांड्या केवल 2 रन पर आउट हुए. इसके अलावा शिवम दुबे ने सिर्फ 23 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेली. लेकिन उन्हें मैट हेनरी ने रनआउट कर दिया. फिर हर्षित राणा 9, अर्शदीप सिंह 0, जसप्रीत बुमराह 4, कुलदीप यादव 1 और रवि बिश्नोई ने नाबाद 9 रन बनाए. टीम इंडिया ने 18.4 ओवरों में सिर्प 165 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा ईश सोढी और जैकब डफी ने 2-2 विकेट लिया. वहीं मैट हेनरी और जकारी फॉल्क्स ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट लिया. हालांकि हर्षित राणा ने 4 ओवरों में 54 रन लुटाए और उनका खाता भी नहीं खुल सका. 

ऐसी रही न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए डेवोन कॉनवे 44, टिम शेफर्ट 62, रचिन रविंद्र 2, ग्लेन फिलिप्स 24, मार्क चैपमैन 9, डेरिल मिशेल ने नाबाद 39 रन बनाए. मिचेल सेंटनर 11, जकारी फॉल्क्स 13 और मैट हेनरी ने नाबाद 6 रन बनाए. हालांकि दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम ने इस सीरीज में जीत का खाता खोल लिया है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
जब Budget के संकेत जूतों से मिलते हैं, जानिए किस देश में निभाई जाती है अनोखी ‘बजट शूज’ परंपरा
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
BBL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
ये 3 राशियां प्यार में सबसे ज्यादा धोखा खाती हैं, ये आदतें इनको बनाती है दूसरों के आगे कमजोर
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
MORE
Advertisement