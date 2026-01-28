IND vs NZ 4th T20 Highlights: टीम के काम नहीं आई दुबे की तूफानी पारी, न्यूजीलैंड ने भारत को दी 50 रनों से करारी शिकस्त

IND vs NZ 4th T20 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 50 रनों से अपने नाम कर लिया है.

IND vs NZ 4th T20 Highlights: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था. इस मैच में कीवी टीम ने 215 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसकी पीछा करते हुए टीम इंडिया 165 रनों पर ही ढेर हो गई. न्यूजीलैंड ने सीरीज में अपना पहला मुकाबला जीता है. इससे पहले भारत ने लगातार तीन मैच हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. लेकिन अब कीवी टीम ने क्लीन स्वीप होने से बचा लिया है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी के साथ साथ दमदार गेंदबाजी भी की है, जिसकी वजह से टीम को जीत मिली है.

भारत के काम नहीं आई दुबे की पारी

216 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने अपनी पारी की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया था. उसके बाद सूर्यकुमार यादव भी 8 रनों पर लौट गए. फिर संजू सैमसन 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. वहीं हार्दिक पांड्या केवल 2 रन पर आउट हुए. इसके अलावा शिवम दुबे ने सिर्फ 23 गेंदों में 3 चौके और 7 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी खेली. लेकिन उन्हें मैट हेनरी ने रनआउट कर दिया. फिर हर्षित राणा 9, अर्शदीप सिंह 0, जसप्रीत बुमराह 4, कुलदीप यादव 1 और रवि बिश्नोई ने नाबाद 9 रन बनाए. टीम इंडिया ने 18.4 ओवरों में सिर्प 165 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा ईश सोढी और जैकब डफी ने 2-2 विकेट लिया. वहीं मैट हेनरी और जकारी फॉल्क्स ने 1-1 विकेट चटकाया. वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट लिया. हालांकि हर्षित राणा ने 4 ओवरों में 54 रन लुटाए और उनका खाता भी नहीं खुल सका.

ऐसी रही न्यूजीलैंड की पारी

न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बोर्ड पर लगाए थे. टीम के लिए डेवोन कॉनवे 44, टिम शेफर्ट 62, रचिन रविंद्र 2, ग्लेन फिलिप्स 24, मार्क चैपमैन 9, डेरिल मिशेल ने नाबाद 39 रन बनाए. मिचेल सेंटनर 11, जकारी फॉल्क्स 13 और मैट हेनरी ने नाबाद 6 रन बनाए. हालांकि दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी की बदौलत टीम ने इस सीरीज में जीत का खाता खोल लिया है.

