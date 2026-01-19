FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

क्रिकेट

EXPLAINED: रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही या गलत, क्या है गंभीर-अगरकर का प्लान?

Shubman Gill ODI Captaincy Record: एक वक्त था जब भारत को भारतीय सरजमीं पर हराना मानो नामुमकिन था. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के आने के बाद से टीम इंडिया की हालत बहुत बुरी हो गई है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 19, 2026, 05:00 PM IST

EXPLAINED: रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही या गलत, क्या है गंभीर-अगरकर का प्लान?

Shubman Gill ODI Captaincy Record

एक वक्त था जब भारत को भारतीय सरजमीं पर हराना मानो नामुमकिन था. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के आने के बाद से टीम इंडिया की हालत बहुत बुरी हो गई है. टीम लगातार अपने घर पर ही सीरीज गंवा रही है. अब चाहे वो टेस्ट हो या वनडे, टीम इंडिया का दबदबा भारत में खत्म होते हुए नजर आ रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी तक टीम इंडिया दमदार प्रदर्शन कर रही थी. इस लेख में आपको हम बताएंगे कि रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही है या गलत और आखिर गंभीर और अगरकर का क्या प्लान है?

जबरदस्ती का बदलाव हमेशा हानी पहुंचाता... रोहित शर्मा के टेस्ट संन्यास के बाद शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, जिसके बाद से भारत का डाउनफॉल शुरू हुआ. बात यहां खत्म नहीं हुई, रोहित शर्मा के रहते गंभीर और अगरकर ने उनसे वनडे कप्तान छीनकर गिल को दे दी. फिर क्या था, गिल की कप्तानी में टीम इंडिया का घर पर भी बुरा हाल होते हुए नजर आ रहा है. एशिया कप से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी तक रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने एसीसी ही नहीं आईसीसी ट्रॉफी भी अपने नाम की है. 

रोहित के रहते गिल को कप्तान बनाना सही या गलत?

अगर बात कप्तानी की हो और टीम में रोहित शर्मा हों, तो उनसे बेहतर कप्तान कौन हो सकता है... टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद रोहित शर्मा केवल वनडे फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी की बात करें, तो उन्होंने 56 मैचों में कप्तानी की, जिसमें टीम इंडिया ने 42 वनडे मुकाबले जीते. रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन फाइनल में उन्हें हार मिली. लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी. 2023 में एशिया कप का खिताब जीता. अगले साल यानी 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता. उसके बाद सिलसिला चलता रहा. हालांकि रोहित ने 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था. रोहित लगातार दो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान बन गए. 

अब इतना कुछ जीतने के बाद भी रोहित की मौजूदगी में शुभमन गिल को कप्तान बनाना, किसी को भी समझ नहीं आया. न फॉर्म खराब न रिकॉर्ड्स, फिर क्यों वनडे में रोहित से कप्तानी छीनी गई और शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया. चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के इस फैसले से भारतीयों फैंस हैरान है और लगातार सवाल पूछ रहे हैं.

गिल को कप्तान बनाना जल्दबाजी?

कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं. उनकी काबिलियत को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने बल्लेबाजी के दमपर आने वाले वक्त में दुनियाभर में राज करेंगे. उनका वनडे रिकॉर्ड भी काफी शानदार हैं. लेकिन जब बात कप्तानी की आती है, तो ये कहीं न कहीं थोड़ी जल्दबाजी लगती है. गंभीर और अगरकर ने गिल को कप्तानी उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए दी है. लेकिन जिस तरह का टीम इंडिया का प्रदर्शन है, उससे उनका ये फैसला कहीं न कहीं गलत साबित हो सकता है. उसमें गिल की फॉर्म भी अहम वजह बनी हुई है. क्योंकि कप्तान बनने के बाद गिल की फॉर्म पर भी असर पड़ा है.

शुभमन गिल ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज कप्तानी संभाली थी. इस सीरीज में टीम इंडिया को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी. लेकिन तब गिल चोटिल थे और केएल राहुल कप्तानी कर रहे थे. फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज होता है और भारत जीत के साथ शुरुआत करता है. लेकिन फिर लगातार दो वनडे गंवा देता है, जिसके बाद न्यूजीलैंड 2-1 से सीरीज जीत लेती है. गिल की कप्तानी में भारत ने 6 में से 4 मैच गंवाए हैं और सिर्फ दो जीते हैं. 

क्या है अगरकर-गंभीर का प्लान?

टीम इंडिया का लक्ष्य वनडे वर्ल्ड कप 2027 है. ऐसे में अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है. क्योंकि रोहित शर्मा साल 2027 वर्ल्ड कप के बाद वनडे से संन्यास ले सकते हैं. ऐसे में गंभीर और अगरकर ने गिल को कप्तान बनाकर उन्हें ही तैयार करने की मुहीम शुरू की है. वो चाहते हैं कि रोहित-विराट जैसे सीनियर प्लेयर्स के रिटायरमेंट तक उनके पास अनुभव कम न पड़े. अब भले ही इसमें हार का सामना करना पड़े. लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती है. ऐसी उम्मीद है कि गिल की कप्तानी में टीम इंडिया 2027 वर्ल्ड कप जीते और उससे पहले बतौर कप्तान गिल अपने बल्ले और कप्तानी से टीम इंडिया को घर और घर के बाहर जीत दिलाएं. 

