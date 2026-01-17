IND vs NZ: होल्कर स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? देखें क्या कहते हैं आंकड़े

Team India Record in Holkar Stadium: तीसरे वनडे से पहले जानते हैं कि होल्कर स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा है और टीम ने इस मैदान पर कितने मुकाबले जीते और हारे हैं?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहला वनडे भारत ने जीता था और उसके बाद न्यूजीलैंड ने दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी. ऐसे में अब ये मैच काफी अहम होगा, क्योंकि ये मैच जो जीतेगा, वो सीरीज भी अपने नाम करेगा. ऐसे में जानते हैं कि होल्कर स्टेडियम में टीम इंडिया का रिकॉर्ड कैसा है और टीम ने इस मैदान पर कितने मुकाबले जीते और हारे हैं?

पहली बार इस मैदान पर टीम इंडिया ने कब खेला वनडे मैच?

भारतीय क्रिकेट टीम ने इंदौर के स्टेडियम में पहली बार 20 साल पहले यानी 2006 में पहली बार होल्कर स्टेडियम में वनडे मुकाबला खेला था. तब भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला था, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया था. उसके बाद से लेकर अब तक इस मैदान पर टीम इंडिया ने 7 वनडे खेले हैं, जिसमें एक बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेला था. ऐसे में न्यूजीलैंड और भारत का इस मैदान पर दूसरी बार सामना होगा.

भारत ने इस मैदान पर कितने मैच जीते और हारे?

इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारतीय टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने सभी मैचों में जीत दर्ज की है. यानी भारत को इस मैदान पर हराना अब तक असंभव रहा है. पिछली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2023 में 99 रनों से हराया था. तब श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने शतक ठोका था. इसके अलावा न्यूजीलैंड को भी टीम इंडिया इस मैदान पर हरा चुकी है. न्यूजीलैंड को टीम ने 90 रनों से हराया था. रोहित और गिल ने इस मैच में शतक ठोका था.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्णा,

अर्शदीप सिंह, आयुष बडोनी, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल.

न्यूजीलैंड- मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, ज़ाकारी फ़ॉल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमिसन, जेडेन लेनोक्स, निक केली, आदित्य अशोक, जोश क्लार्कसन और माइकल राय.

