राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की, साफ पानी देना सरकार की जिम्मेदारी-राहुल, सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा रही- राहुल, एमपी सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए-राहुल

IND vs NZ: तीसरे वनडे से पहले महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट कोहली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल; देखें Video

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बालबाला या गेंदबाज बनाएंगे दबदबा? जानिए कैसी है इंदौर की पिच

आज PM Modi पहली स्लीपर वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किराया, रूट, स्टॉपेज और लग्जरी सुविधाएं

क्रिकेट

क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बालबाला या गेंदबाज बनाएंगे दबदबा? जानिए कैसी है इंदौर की पिच

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा.

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 17, 2026, 12:38 PM IST

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बल्लेबाजों का होगा बालबाला या गेंदबाज बनाएंगे दबदबा? जानिए कैसी है इंदौर की पिच

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कल रविवार 18 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. इस निर्णायक मुकाबले से ही सीरीज का विजेता मिलने वाला है. क्योंकि दोनों ही टीमों ने सीरीज में 1-1 मुकाबला जीता है और बराबरी पर हैं. ऐसे में दोनों ही टीमें इस निर्णायक मैच को जीतने के लिए जी-जान लगा देंगी. ऐसे में तीसरा वनडे एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है. हालांकि मुकाबले में पिच अहम किरगाद निभाती है, तो आइए जानते हैं कि होल्कर मैदान की पिच रिपोर्ट कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहता है?

होल्कर स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

इंदौर के होल्कर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है. फ्लैट सतह होने के कारण गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बैटर तेजी से रन भी बना लेते हैं. उन्हें बड़े शॉर्ट्स खेलने में आसानी होती है. हालांकि खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग मिल सकती है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, तो वैसे-वैसे पिच और आसान होती जाती है, जिससे रन बनाना बहुत आसान हो जाता है. 

होल्कर स्टेडियम की बाउंड्री काफी छोटी हैं, जिससे चौके-छक्के काफी लगते हैं. यहां की आउटफील्ड भी काफी तेज है, जिससे गेंद सीमा रेखा तक आसानी से पहुंच जाती है. हालांकि दूसरी पारी में ओस पड़ती है, जिससे कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करते हैं. क्योंकि ओस के कारण रनों का पीछा करना आसान हो जाता है. 

कैसा रहेगा इंदौर का मौसम?

18 जनवरी रविवार को इंदौर में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिन के समय आसमान साफ रहेगा और बारिश की भी कोई संभावना नहीं है. हालांकि तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. वहीं शाम के समय मौसम ठंडा रहेगा. लेकिन फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वो मुकाबले का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं. 

