FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Virat Kohli Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने दुनिया के नंबर-1

Virat Kohli Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने दुनिया के नंबर-1

Gupt Navratri 2026: कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 

कल से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत, 50 से ज्यादा घायल

Jharkhan Accident: लातेहार में भीषण हादसा, शादी समारोह से लौट रही बस पलटी, 5 की मौत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम

TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Virat Kohli Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने दुनिया के नंबर-1

Virat Kohli Century: विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. विराट इस शतक के साथ इतिहास भी रचा है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 18, 2026, 09:13 PM IST

Virat Kohli Century: न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली का ऐतिहासिक शतक, ऐसा करने वाले बने दुनिया के नंबर-1

Virat Kohli Century 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में दमदार पारी खेलते हुए शतक ठोक दिया है. विराट इस शतक के साथ इतिहास भी रचा है और ऐसा करने वाले दुनिया के नंबर-1 बैटर भी बन गए हैं. न्यूजीलैंड ने भारत को 338 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हो गए. लेकिन विराट ने हार नहीं मानी और हमेशा की तरह इस बार भी मुश्किल समय में टीम को मुकाबले में बनाए रखा. आए जानते हैं कि विराट ने किस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है. 

विराट ने ठोका 54वां शतक

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 91 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया है. इस शतक के साथ उन्होंने वनडे करियर में अपने 54वां शतक पूरा कर लिया है. इतना ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, तो विराट का ये 85वां शतक भी है. अब विराट सचिन के 100 शतक से केवल 15 शतक ही दूर हैं. उनकी फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि वो जल्द ही इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. 

ऐसा करने वाले बनें नंबर-1

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा शथक लगाने के मामले में नंबर-1 खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने कीवी के खिलफ सिर्फ 36 पारियों में सबसे ज्यादा 7 शतक अपने नाम किया है. इससे पहले सबसे ज्यादा शतक रिकी पोंटिंग के थे. उन्होंने 6 शतक लगाए थे और विराट भी 6 शतक पर थे. लेकिन अब उन्होंने पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नंबर-1 का ताज पहन लिया है. 

सर्वाधिक शतक बनाम न्यूजीलैंड (वनडे)

  • 7 - विराट कोहली (36 पारी)*
  • 6 - रिकी पोंटिंग (50 पारी)
  • 6 - वीरेंद्र सहवाग (23 पारी)
  • 5 - सचिन तेंदुलकर (41 पारी)
  • 5 - सनथ जयसूर्या (45 पारी)

इसके अलावा विराट कोहली ने वनडे करियर में रनों का पीछा करते हुए 29वां शतक ठोक दिया है. हालांकि उनके आस-पास भी अन्य बल्लेबाज नहीं है. दूसरे और तीसरे नंबर रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 17 शतक के साथ हैं. वहीं गेल 12 और दिलशान 11 शतक बना सके हैं. 

तेज करते हुए सबसे ज्यादा वनडे शतक

  • विराट कोहली- 29
  • रोहित शर्मा- 17
  • सचिन तेंदुलकर- 17
  • क्रिस गेल- 12
  • टी दिलशान- 11

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
भारत के खिलाफ ODI में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, डेरिल मिशेल ने लिस्ट में लगाई लंबी छलांग
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी का नाम
TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..
TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो रुपाली गांगुली को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
OTT Trending: 2059 करोड़ की कमाई करने वाली 10 साल पुरानी वो फिल्म, आज भी OTT पर है नंबर 1; IMDb ने दी 8.3 रेटिंग
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
Marriage Age Zodiac Signs: कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
कुंडली नहीं, राशि बताएगी शादी की सही उम्र, राशिफल के अनुसार जानें शादी का सही समय और ऐज
Numerology: अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
अपनी जन्मतारीख से पता लगा सकते हैं कब मिलेगी Success, बर्थडेट से जानें अपना गोल्डन पीरियड Age
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के बाद जरूर करें ये 5 काम, इसी के बाद होगी पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति
Shukra Pradosh Vrat Katha: शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
शुक्र प्रदोष व्रत पर जरूर पढ़ें ये कथा और भगवान शिव की आरती, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
MORE
Advertisement