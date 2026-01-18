IND vs NZ: फाइनल में मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक, तूफानी बल्लेबाजी से भारतीयों गेंदबाजों का खोला धागा

Daryl Mithell and Glenn Phillips Century: डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स दीवार की तरह खड़े हो गए. दोनों के बीच 200 से अधिक रनों की साझेदारी हुई और दोनों ने ही शतक भी ठोक दिया.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला इंदौर में खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. भारत ने शुरुआत में ही दोनों ओपनर का विकेट चटका दिया था. लेकिन फिर डेरिल मिशेल और ग्लेन फिलिप्स दीवार की तरह खड़े हो गए. दोनों के बीच 200 से अधिक रनों की साझेदारी हुई और दोनों ने ही शतक भी ठोक दिया. फिलिप्स और मिशेल ने अपनी तूफानी पारी से भारतीयों गेंदबाजों का धागा खोल दिया है.

मिशेल और फिलिप्स ने ठोका शतक

इंदौर में पहले डेरिल मिशेल ने 107 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उसके बाद ग्लेन फिलिप्स भी पीछे नहीं रहने वाले थे. उन्होंने 83 गेंदों में ही तूफानी पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया. हालांकि मिशेल के लिए ये शतक काफी खास बन गया है. क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ पिछली 7 पारियों में चार शतक और दो अर्धशतक ठोक चुके हैं. दूसरे वनडे में मिशेल ने 131 रनों की नाबाद पारी खेली थी और एकतरफा मैच जिता दिया था.

मिशेल और फिलिप्स के बीच हुई दोहरी शतकीय साझेदारी

डेरिल मिशेल ने तीसरे वनडे में 137 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 106 रन बनाए. हालांकि दोनों शतक के बाद पवेलियन लौट गए. लेकिन इससे पहले फिलिप्स और मिशेल ने 219 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए इतिहास रच दिया है. डेरिल मिचेल के वनडे करियर का यह नौवां शतक है। भारत के खिलाफ उनका यह चौथा शतक है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड- डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, काइल जैमीसन, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडेन लेनोक्स.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.